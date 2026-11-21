民進黨台北市長候選人沈伯洋今受邀參加觀光創新政策座談，而與談人鄭佑軒同時也是與台北市前副市長黃珊珊合創「典典顧問」的共同創辦人，引起討論。鄭也表示有致贈三本黃珊珊親筆簽名的著作給沈，盼能讓他獲得啟發跟收穫，至於黃的立場並沒有表態，主要希望讓大家共同進行政策的理性探討。

沈伯洋政見辯論會結束後，參加由社團法人RTM泛旅遊協會、台灣觀光地方創生協會舉辦的觀光創新政策座談，而與談人鄭佑軒是與台北市前副市長黃珊珊合創「典典顧問」共同創辦人之一，兩人今天會前也一同接受聯訪，鄭也透露他請黃珊珊在三本著作簽名並致贈給沈，希望他從這些政策建言中獲得啟發跟收穫，一起讓台北觀光順起來。

而沈伯洋也在政見發表會後受訪談及收到書一事，隨後黃珊珊也在臉書發文強調，政策白皮書沒有顏色，只有方向，三年多前早有議員當面送給現任市長，政策沒有藍綠白，好的想法可以被看見，才會變成城市的風景。她也說，城市的未來是市民的，選民是自由的，好好看政見，做自己的主人，「因為你是這座城市、這個國家的主人」。

沈伯洋說，認同黃珊珊所講，市政真的是方向不是政黨的問題，他們有一些重合政策，還有在黃擔任副市長時期強調的事很多都可以來強化，也是他以後的方向。

針對這場活動與黃珊珊的關聯性，鄭佑軒表示，這是RTM泛旅遊協會主動對觀光政策去舉辦論壇，希望可以分享更多好的施政理念跟做法，開放性地給予所有來自於不同背景的未來的執政者或單位。至於黃立場如同她在臉書發文，並沒有對此事表態，希望開放性地讓大家共同進行政策的理性探討，以及讓觀光產業可以得到更多的重視。

而會談中，沈伯洋聽取業界意見並收下八大政策方向建言書，沈表示，觀光不只是吸引旅客到訪，更要讓人來過台北還想再來，甚至願意留下生活，台北擁有山林緊鄰市區的優勢，將結合山林徑打造「亞洲第一登山城」；夜間觀光則應設計更多特色路徑，並透過「夜間市長」協調居民需求、完善交通配套，豐富台北的夜間體驗。