選前黃金周六屏東縣長周春米選舉行程全縣跑透透，其中下午在潮州舉辦的「大潮州團結造勢活動」，前行政院長蘇貞昌、行政院長卓榮泰都到場支持。卓榮泰說，這次選舉民進黨提名6個台大法律系畢業的律師，周春米是其中的大學姐，拜託鄉親讓周春米帶領讓6人都順利當選。

卓榮泰表示，這次民進黨提名6個台大法律系的律師，包括台北市沈伯洋、新北市蘇巧慧、桃園市黃世杰、苗栗縣陳品安、嘉義縣蔡易餘、屏東縣周春米，其中周春米是大學姐，也是大隊長及領頭羊，引領台灣創造不一樣的選舉文化。

卓榮泰也稱讚周春米的施政成果，兼顧硬體建設與民生照顧，包括育兒三部曲及長輩福利，其中到宅月嫂服務更是中央值得參考的地方政策。另外周春米也讓屏東從傳統農漁大縣，朝科技與文化並重的方向發展，他說「有春有米，讓屏東溫暖豐收」。

蘇貞昌則以「第一優秀、第一了解屏東、第一爭取最多建設」肯定周春米。他說，周春米擔任立委期間積極爭取屏東榮民總醫院，如今已開花結果，另外包括恆春旅遊醫院、屏東醫院新大樓及義大醫院等醫療建設，也持續強化。

蘇貞昌說，行政院核定屏東科學園區、潮州國際化農業冷鏈建設，將帶來屏東產業升級與在地就業機會，屏東正迎來新的發展契機。蘇貞昌也提到女兒蘇巧慧投入新北市長選舉，期待屏東鄉親幫忙打電話拉票，未來新北與屏東能有更多合作，促進南北共同發展。

周春米今天的競選行程包括上午在竹田鄉、枋寮鄉舉辦選前團結造勢演講，下午在潮州鎮、晚上到恆春鎮造勢，明天上午則到東港鎮造勢，下午在屏東市車掃。

屏東縣長周春米（右）舉辦「大潮州團結造勢活動」，前行政院長蘇貞昌（中）到場站台，支持者開心合影。記者潘奕言／攝影