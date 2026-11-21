高雄市長候選人賴瑞隆今（21）日傍晚於旗山舉辦「大旗美團結應援大會」，行政院長卓榮泰首度到場力挺，他呼應賴瑞隆所提的「大南方機場」政見，提出「把小港先壯大起來，把大飛機先引進來，再把大機場建起來」，呼籲鄉親支持賴瑞隆當選、議會過半，讓中央與地方共同為高雄打拚。

「大旗美團結應援大會」今天下午4點在旗山體育場登場，中華職棒會長、立委蔡其昌、市長陳其邁、行政院長卓榮泰接力上台助講。

陳其邁開場以韓國天團BTS在高雄掀起的紫色熱潮為例，「演唱會散場，高雄的生意才正要開場」，他拿市府近日統計大數據舉例，這次演唱會，有85%參與者不是高雄人，其中2成還是國外旅客，來高雄住飯店、逛夜市、吃美食，例如六合夜市的小吃攤位，香腸攤就一路排隊到凌晨兩點。

陳其邁說，他任內高雄舉辦超過471場演唱會，吸引超過577萬人次，創造逾189億元觀光產值，歌迷來高雄聽演唱會、住飯店、逛夜市，有人還會多留一天到東九區走走，城市活動能讓更多旅客認識在地文化與特色，這代表「選對人很重要」。

陳其邁最後送上旗山香蕉與美濃147米，寓意與高雄鄉親的「一世情」，喊話鄉親們將高雄「放心蕉給賴瑞隆」。他說，高雄這塊招牌是一代又一代的高雄人打拚擦亮的，到最後關頭一定要把手中關鍵的一票投出來。

卓榮泰最後上台，以藝人蔡康永所說的名言「把票投給你想要的生活，你就贏了」開場，卓榮泰說，選票決定未來想過什麼樣的生活。他以「愛情摩天輪或先進晶片」、「萬里長城或AI科技城」作為對比，強調先進晶片與AI產業代表高雄未來的發展方向。

卓榮泰說，這次選舉，從沈伯洋到賴瑞隆，是要打造正向的選舉文化，他提醒大家，選舉剩下一周，對方抹黑、謠言、謊話會一直跑出來，就像沈伯洋所說的「死貓戰術」，台北已經發生，相信賴瑞隆的對手也在想。

卓榮泰說，選舉就是固本跟強攻，他呼籲高雄人「心態要抓穩」，該贏的地方要贏，該拚的地方要拚，南北要平衡，北部不能老靠南部來補票，南部要大贏，台灣南部如果站得住，台灣就贏了。