台東縣長選戰進入最後一周，藍綠陣營今天同步舉辦大型造勢活動，雙方各自展現不同動員氣勢。國民黨吳秀華陣營以嘉年華演唱會形式登場，現場破萬人聚集、旗海飄揚，還出動空拍機在上空展演，排列出「吳秀華」三個大字；民進黨陳瑩陣營則邀請前總統蔡英文親自站台，現場湧入超過5000名支持者，蔡英文以競選總部主委身分助講，成為造勢活動焦點。

吳秀華造勢活動邀請多位台東在地歌手輪番演唱，立委黃建賓也上台獻唱「向前行」，將現場氣氛推向高潮。縣長饒慶鈴與吳秀華合唱「愛你一萬年」，成為全場另一焦點。饒慶鈴、立委黃仁、黃建賓及盧縣一等人到場站台，各鄉鎮市長、縣議員及民意代表也出席支持，展現地方公職人員的助選陣容。

饒慶鈴致詞時表示，選戰已進入尾聲，吳秀華團隊選擇以嘉年華方式，讓大家在溫馨、快樂、歡喜的氣氛中相聚。她指出，今年選舉有許多令人意外的事情，但相信民眾心中自有一把尺，選舉應回歸選賢與能，不應在恐嚇與恐懼的氛圍中進行，呼籲支持者11月28日踴躍投票，以手中選票表達心聲。

吳秀華致詞時則一度哽咽，談及選舉期間遭遇的打壓、抹黑及一路走來的甘苦，感謝鄉親與支持者給予鼓勵，也特別感謝饒慶鈴及縣府團隊一路以來溫暖的支持與力挺。她也以農家子弟出身自許，強調不忘初衷，並感謝前縣長黃健庭及縣長饒慶鈴奠定發展基礎，承諾延續台東發展，讓青年有工作、家庭獲得育兒支持，長者在地安老。

陳瑩陣營方面，除蔡英文親自到場，賴坤成、林右昌、王義川、劉耀豪、徐慶元、余天及莊瑞雄等人也出席助陣，立委沈伯洋則透過錄影表達支持。蔡英文演說從交通建設談到地方產業，表示南迴鐵路電氣化及南迴公路改善，讓台東交通更加便利；台東不必複製其他城市，而應善用山海景觀、族群文化、農業及音樂、運動人才等優勢，讓過去被稱為「後山」的台東，成為台灣與世界接軌的入口。

蔡英文也肯定陳瑩提出成立音樂原創基地及運動發展基金的構想，認為可進一步發展演唱會經濟與運動觀光，透過大型演出及賽事帶動住宿、餐飲與地方消費。農業方面，她以台東鳳梨釋迦加工、急速冷凍及拓展韓國市場為例，強調透過加工技術與通路拓展，讓農產品突破產季限制、走向國際；青年政策則包括夢想經費及租屋、購屋支持，希望吸引在外求學、工作的青年返鄉。

陳瑩致詞表示，這次選舉是台東繼續進步或倒退的抉擇，承諾當選後清廉、守法、公開透明，成為不分黨派的全民縣長，並推動長者照顧、青年返鄉、醫療平權、農業行銷及音樂、運動產業發展，整合中央資源，讓台東持續向前、走向世界。

陳瑩競選造勢活動吸引超過5000名支持者到場，現場人潮聚集，展現選戰最後階段的動員氣勢。記者尤聰光／攝影

吳秀華造勢活動吸引大批支持者到場，現場旗海飄揚，展現支持者熱情。記者尤聰光／攝影

吳秀華（右）與縣長饒慶鈴（左）上台合唱「愛你一萬年」，兩人同台飆歌，成為造勢活動的高潮畫面。記者尤聰光／攝影

前總統蔡英文以陳瑩競選總部主委身分出席造勢活動，登台帶領候選人陳瑩及團隊、支持者高喊口號，展現綠營力挺、大團結氣勢。記者尤聰光／攝影

吳秀華造勢活動運用空拍機展演，在空中排列出「吳秀華」三個大字，成為現場吸睛畫面。記者尤聰光／攝影