民進黨高雄市長候選人賴瑞隆今天下午在旗山「大旗美團結應援大會」，剛好韓國BTS天團正好在高雄世運主場館舉辦演唱會，陳曾於5月幽默說「BTS演唱會是選舉最大變數」，他今站台時再舉市府數據，強調此次有85%是外地人，其中20%是國外旅客，網友形容高雄「最在乎歌迷的城市」，證明選對人很重要。

「大旗美團結應援大會」今天下午4點在旗山體育場登場，中華職棒會長、立委蔡其昌、市長陳其邁、行政院長卓榮泰接力上台助講。

陳其邁以韓國天團BTS在高雄掀起的紫色熱潮，「演唱會散場，高雄的生意才正要開場」，他拿市府近日統計大數據舉例，這次演唱會，有85%參與者不是高雄人，其中2成還是國外旅客，來高雄住飯店、逛夜市、吃美食，例如六合夜市的小吃攤位，香腸攤就一路排隊到凌晨兩點。

陳其邁說，他任內高雄舉辦超過471場演唱會，吸引超過577萬人次，創造逾189億元觀光產值，歌迷來高雄聽演唱會、住飯店、逛夜市，有人還會多留一天到東九區走走，城市活動能讓更多旅客認識在地文化與特色，這代表「選對人很重要」。

他也談到明年高雄冬日遊樂園邀請小小兵登場，他今天在舞台上揭密為什麼要找小小兵，「他們最愛吃的就是香蕉，這正是高雄旗山的驕傲。」

陳其邁最後送上旗山香蕉與美濃147米，寓意與高雄鄉親的「一世情」，喊話鄉親們將高雄「放心蕉給賴瑞隆」。他說，高雄這塊招牌是一代又一代的高雄人打拚擦亮的，到最後關頭一定要把手中關鍵的一票投出來。