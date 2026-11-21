民進黨台北市長候選人沈伯洋今受邀參加觀光創新政策座談，而與談人鄭佑軒同時也是與台北市前副市長黃珊珊合創「典典顧問」的共同創辦人，引起討論。鄭也表示有致贈三本黃珊珊親筆簽名的著作給沈，盼能讓他獲得啟發跟收穫，至於黃的立場並沒有表態，主要希望讓大家共同進行政策的理性探討。

2026-11-21 19:07