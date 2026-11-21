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影／沈伯洋談觀光創新政策 獲贈3本黃珊珊簽名書
民進黨台北市長候選人沈伯洋下午出席「台北2030觀光創新政策座談」，說明觀光政策規劃並與旅遊業界交流，會中主辦單位並致贈黃珊珊簽名著作及觀光政策建言給沈伯洋。
RTM泛旅遊協會主辦「臺北2030觀光創新政策座談」。台灣觀光地方創生協會（觀創會）從長期投入地方觀光的實務經驗出發，分享萬華街區、地方培力、夜間文化與國際交流的觀察。民進黨臺北市長候選人沈伯洋下午出席座談。
RTM泛旅遊協會提出《2030台北市觀光政策建言書》，以「Taipei, the City of Partnership ── 世界來台北，非常有關係」為願景，主張台北觀光不應再以旅客人次作為唯一指標，而應進一步思考：誰來台北？創造多少價值？能否建立長期關係？讓觀光從傳統景點行銷，升級為整合人才、科技、文化、產業及國際交流的「城市吸引力戰略」。
民進黨台北市長候選人沈伯洋也在會中，說明觀光政策規劃並與旅遊業界交流，主辦單位RTM泛旅遊協會並致贈黃珊珊簽名著作及觀光政策建言給沈伯洋。
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