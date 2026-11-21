民進黨高雄市長候選人賴瑞隆今天下午在旗山體育場舉辦「大旗美團結應援大會」，現場估逾萬人到場，賴瑞隆提出交通、農業與社福等「東高雄大願景」政見，喊話對選情「戒慎恐懼」，不到開票的時候不知道結果，呼籲高雄人返鄉投票，延續雄光榮。

韓國天團BTS防彈少年團在高雄世運主場館接連開唱3天，賴瑞隆說，他過去在市府服務期間，曾促成世運主場館首場5萬人演唱會，2012年在美濃舉辦吸引逾兩萬人的「美濃月光音樂節」，將大型流行音樂活動帶入山城，未來若當選，將全力推動「演唱會經濟3.0」，持續帶動城市國際化與觀光發展。

針對大旗美地區發展，賴瑞隆提出「東高雄大願景」。交通方面，賴瑞隆說，他持續推動台86線延伸內門、高133線道路重建、新威大橋延伸國道10號里港交流道，以及捷運紅線延伸與紫線建設；農產與產業方面，強調將推動冷鏈物流、強化「高雄首選」品牌，並成立產業升級基金協助青年返鄉。

另外，敬老卡部分，賴瑞隆提出加碼至每年1萬5000點，且還要更名為「至尊卡」，擴大使用範圍，提升旗山醫院的資源，推動「行動醫療」、「遠距照護」，讓長輩看醫生更加便利，越來越健康。

文化跟產業部分，賴瑞隆說，旗山有最好吃的香蕉、美濃有好米、六龜有溫泉、內門有宋江陣，閣有豐富的族群文化。他會整合觀光、農業、文化，發展客庄經濟、部落經濟，讓全世界看見客家文化的美麗，配合賴清德總統8年1000億計畫，支持傳統產業，讓更多「少年人」回來打拚。

賴瑞隆說，他的對手說要「三出奇蹟」、「翻轉高雄」，高雄是靠市民雙手打拚創造奇蹟的城市，過去20年累積的建設成果不能中斷，他特別感謝立委邱議瑩長年對大旗美建設的投入，最後呼籲現場支持者聯繫在外地就學、就業的高雄青年，於28日投票日返鄉投票。

民進黨高雄市長候選人賴瑞隆今天下午在旗山體育場舉辦「大旗美團結應援大會」，現場估逾萬人到場，賴瑞隆提出交通、農業與社福等「東高雄大願景」政見，喊話對選情「戒慎恐懼」，不到開票的時候不知道結果，呼籲高雄人返鄉投票，延續雄光榮。記者張議晨／攝影