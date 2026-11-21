選戰倒數7天，民眾黨嘉義市長候選人張啓楷今天在中正公園舉辦大型造勢活動，前副總統蕭萬長回鄉站台懇託，支持者熱淚盈眶高喊加油；立法院長韓國瑜也站台支持，期許張啓楷大力發展嘉義，擔任「第一號推銷員」，讓貨出得去、人進得來，千人高喊當選，氣勢十足。

張啓楷旗開得勝造勢大會，嘉義市長黃敏惠、立委葉元之、立委林倩綺、立委王安祥、前立委江義雄、前立委林國成、前立委林國泰、議員張秀華、議員陳家平、議員傅大偉、議員張敏琪、議員黃思婷、議員候選人林昱孜、議員候選人梁樹綸、議員候選人魏志軒到場支持。

蕭萬長說，他在嘉義長大，大學後在外交部從科員做起，到後來擔任行政院長、副總統，一生牽掛嘉義發展，回到嘉義看到很多人，讓他覺得很溫暖；他以嘉義高中學長身分，推薦在嘉義長大的學弟張啓楷，很憨厚、肯打拚，在媒體界有優秀表現，回到嘉義為故鄉奉獻。

張啓楷說，他決定參選時，蕭萬長送給他一隻手表，囑咐他要勇敢、堅持到底，繼續延續黃敏惠執政光榮；他舉辦許多場客廳會，受到國民黨好友力挺，心裡充滿感恩及感謝，相信這次藍白合會勝利，也希望選戰主軸應拉回政見，比專業、比政見、比執行力，他完全贏過其他對手。

韓國瑜說，嘉義市美食非常好吃，假日到嘉市享受一天的快樂最美好，火雞肉飯、砂鍋魚頭、方塊酥、豆花都很棒；嘉義人才輩出，張啓楷、蕭萬長、立法院秘書長周萬來、新北市長侯友宜、歌手伍百都是嘉義中學畢業，感謝黃敏惠多年付出，東南西北中，嘉義進步中。

韓國瑜也說，黃敏惠推動嘉義火車站高架化，前後籌措奔走約21年，預計5年後架起來，打通嘉義市任督二脈，讓交通動線更順暢。嘉義市26萬人口，其中身心障礙1萬6千人，中低收入戶6千多人，黃敏惠用心照顧每個階層，是一個非常好的地方父母官。

韓國瑜強調，張啓楷接續參選市長，他從新聞工作開始，關切國家公共事務，今年面對艱困嘉義市長選舉，張啓楷勇敢參選，小蝦米挑戰大鯨魚，還在立法院和很凶的民進黨總召柯建銘據理力爭，可以看錄影帶回放，真的很精彩，相信他能承受壓力，繼續走在正義的道路上。

韓國瑜也說，嘉義市是阿里山的門戶，有百年光榮歷史傳承，一個好的市長，不僅要維持路平、燈亮、水溝通，還要大力發展地方，想發財要先修路，嘉義有後發優勢，有土地、有水，還有一群善良的人，相信張啓楷擔任市長招商引資，上接雲林、下接台南，大力發展嘉義市。

韓國瑜分享，一個好的市長要會說故事，讓大家對嘉義市產生好印象，擔任「第一號推銷員」，把好的產品源源不斷賣出去，貨要出得去、人要進得來。美麗的小鳥在空中飛翔，需要兩隻重要翅膀，其中一隻翅膀是市政府、一隻翅膀是市議會，需要大家大力支持，讓嘉義市愈來愈好。

前副總統蕭萬長致詞內容令人為之動容，台下支持者紛紛落淚並高喊加油。記者黃于凡／攝影

前副總統蕭萬長（左三）今天回到故鄉嘉義，為民眾黨嘉義市長候選人張啓楷（左二）站台。記者黃于凡／攝影

民眾黨嘉義市長候選人張啓楷（中）今天舉辦大型造勢活動，手腕上戴著前副總統蕭萬長送給他的手表。記者黃于凡／攝影

立法院長韓國瑜（右二）今天南下嘉義，為民眾黨嘉義市長候選人張啓楷（右一）站台。記者黃于凡／攝影