宜蘭縣長候選人楊鉯婷在政見會中提到兩年多前申請法服諮詢時，被當時的林國漳律師冷漠對待，感覺被嘲弄與輕視。對此林國漳說，擔任30多年律師投入公益法律服務，大家了解他對無論當事人是誰，都會傾聽幫忙；吳宗憲向楊鉯婷感性喊話，「楊小姐，我在縣府的話，我會接住你」。

無黨籍縣長候選人楊鉯婷在政見會中爆出，曾經前往宜蘭市公所申請法律諮詢，受理的是林國漳律師，她說，自己被冷漠對待未獲理會；林國漳接連兩天回應，聲稱對此事「有沒印象」，查閱縣政府法服資料認為楊鉯婷「認錯人」。楊今天反擊「絕對不會認錯，確定就是林國漳」。

林國漳說，自己在宜蘭當律師30多年，投入公益法律服務、協助過數千位鄉親，不論當事人是誰，都用同樣的態度傾聽、盡力幫忙。這幾天，許多曾經受過他協助的鄉親主動在網路上為他發聲，讓他非常感動，「這份信任與肯定，比任何解釋都更有力。我林國漳是什麼樣的人，30年來的所作所為就是最好的答案」。

「楊小姐，我在縣府的話會接住你！」吳宗憲拋出專任公職律師願景，承諾若當選縣長，將設置「縣府專任公職律師」提供法律服務，並要求縣府服務窗口先把鄉親的話聽完，在依法行政的前提下，主動協助縣民解決問題，讓法律站在服務第一線，不讓任何鄉親求助無門。