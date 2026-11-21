宜蘭縣長候選人楊鉯婷日前首場政見爆出車禍受傷申請法服遭輕視，林國漳律師冷眼看資料「一字一句都沒回，就說換下一位」，直戳林國漳的公益律師形象。林國漳當場沒回應，隔天回稱「不可能」，昨天引用縣府資料說「認錯人」；楊鉯婷今天受訪時打臉認錯說，強調「確定就是林國漳」。

楊鉯婷昨晚接受媒體採訪強調，絕對沒有冤枉林國漳，否則豈不是拿石頭砸自己的腳？她每次搭客運往返台北時，看到競選廣告寫「為民服務」、「公益」覺得非常諷刺；她想林國漳「真的是為民服務嗎？還是只為了選舉在演戲、做表面？」

民進黨林國漳選戰訴求「公益律師」，楊鉯婷在首場政見拋出震撼彈，看著林國漳數度問「你還記不記得我？」直指幾年前車禍申請法律諮詢，林國漳兩次把資料拿起來看一下，看她一眼，就把資料還給她，說換下一位，「一字一句都沒有回我」，讓她感到無言。

林國漳前天回應，對於楊姓候選人指稱的法律諮詢沒印象，「絕不可能」有她所述狀況；林競辦昨天發新聞指出，楊候選人到縣府法律諮詢時間111年1月19日，當天輪值是李律師，並不是林國漳，不排除「認錯人」。

楊鉯婷得知林國漳回應與媒體報導，今天在政見會前受訪肯定說地點不在縣府，「縣政府那個律師我記得，年紀比較長」，「宜蘭市公所那位是比較年輕的」，「我確定是林國漳」；楊日前在臉書貼文，「當您遇到事情尋求問題，卻換來無視與嘲弄」，「宜蘭市公所諮詢過的律師，剛好是總統推薦的人」。

楊鉯婷昨晚受訪還原法服當天狀況，她說，林律師就坐在那裡，兩次把判決拿起來看一下沒講話，「你至少回我一字或一句，若不行的話，那就算了嘛，對不對？」完全無視於人們的需求？「你（林國漳）真的是為民服務嗎？如果你真的有做公益，那你怎麼會這樣對我」？

楊鉯婷哽咽說，她110年10月8日發生車禍造成嚴重粉碎性骨折，生活無法自理，無助的她一路走來靠自己不斷尋求幫忙；111年1月19日曾向縣府申請法服諮詢，兩年多前才到市公所求助，也是在宜蘭地區申請諮詢的最後一次。

楊鉯婷說，在她申請所有諮詢律師中，「唯獨市公所的這位林國漳，一字一句都沒有回，我才會覺得他莫名其妙，印象特別深刻，要不然我怎麼會記得？」她強調「不會記錯」，非常肯定是林國漳律師，絕對是他，一個人的輪廓、聲音與態度言行，她可以分辨出來。

她嘆「天底下有這麼巧的事」？其實不知道林國漳要參選，但冥冥之中，當神明賦予你使命的時候，很多事情就在發生在你身上。

兩年多前，縣長候選人楊鉯婷申請法服地點在宜蘭市公所一樓，她表示，整個過程被冷漠對待與輕視，嘲弄她的這個人正是總統推薦的候選人。記者戴永華／攝影