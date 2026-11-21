「2026年艋舺青山王祭」下周六投票日登場，台北市長蔣萬安當天下午將出席暗訪首日起駕。今天選戰倒數7天，蔣萬安傍晚到艋舺青山宮參拜祈福時，特別提到他會堅定反對翡翠水庫上設置光電板，捍衛市民的安全和健康，並籲市民下周一定要出來投票。

艋舺青山宮今年創建171周年，蔣萬安在民政局長陳永德等人陪同下，今天下午近5時參拜祈福，為靈安尊王暖壽。蔣也在場介紹在地議員郭昭巖、吳志剛、鍾小平及議員候選人張延廷、應佳妤。

蔣萬安致詞指出，下周是青山王祭第一天暗訪，屆時會非常熱鬧、人山人海，北市府團隊全力支持青山王祭。今年主題「170+1」，170代表歷史累積，包括信仰傳承、青山宮深厚文化底蘊，+1代表新的開始、新的生命、新的力量。

蔣萬安說，4年前他參選台北市長，特別來跟尊王參拜，感謝尊王庇佑，讓他有機會4年來替大家服務、為台北市打拚，也謝謝尊王庇佑，讓4年市政順利推展、北市不斷進步。所以他當市長每年都來參加青山王祭，不只全力支持青山王祭典，也要投入更多經費、跨局處支持，包括今年市集、捷運車廂和燈箱等大力宣傳。

蔣提到，剛剛參拜時，特別把4年來和團隊的政績，以6張光榮台北的明信片獻給尊王。他也感謝青山宮主委黃清源對地方貢獻，率領青山宮所有委員團隊，舉辦慶典、熱心公益、照顧鄰里。

話鋒一轉，蔣萬安談及近來熱議的光電板話題，翡翠水庫是全台灣水質最好、把關最嚴格的水庫，攸關大台北地區600萬市民飲水的安全，平常我們喝的水、煮飯的水、爸媽幫小朋友泡奶的水。

蔣萬安向大家掛保證，他擔任市長，堅定捍衛各位的安全和健康，絕對堅定反對翡翠水庫上設置光電板。不只是口號，實際行動是連續3年中央發公文，要北市盤點翡翠水庫設置光電板的範圍且還要說不配合的理由，「我反對」，因為這對百姓健康和用水安全的最重要關鍵，為了人民健康、市民用水的安全，他絕對不會妥協、退縮。也喊話市民下周一定要出來投票。

接下來，黃清源準備青山宮文創商品送給蔣萬安，蔣則送上6張政績明信片。蔣現場也寫下2張時空明信片、扭蛋扭到青山宮帽子。隨後，蔣萬安前往爐主壇點燈儀式，現場與2歲小爐主全家福合影。

台北市長蔣萬安今天傍晚到艋舺青山宮參拜祈福，現場支持者熱情歡迎。記者曾原信／攝影

台北市長蔣萬安在民政局長陳永德陪同下，今天到艋舺青山宮參拜祈福。記者曾原信／攝影

今天選戰倒數7天，台北市長蔣萬安傍晚到艋舺青山宮參拜祈福，現場支持者熱情歡迎。記者曾原信／攝影