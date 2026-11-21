為增加擔任投開票所工作人員誘因，中選會近期修正「選舉工作費支給數額基準」，並自昨天生效，調增投開票所工作人員等職務的工作費，以投開票所主任管理員為例，基本報酬從新台幣3300元增至3500元，每增1張選票再加300元。

中央選舉委員會18日發布修正「選舉工作費支給數額基準」，自20日生效，今年九合一選舉與廢除非核家園公投案的投、開票適用新制。

中選會於修正總說明指出，近年民眾對投開票所選務品質要求日增，去年公投法修正明定，主管機關應於公民投票案公告成立後3個月起至6個月內舉行公民投票，該期間內有全國性選舉時，應與該選舉同日舉行。

中選會表示，以目前中央或地方公職人員定期選舉均合併2種以上選舉舉行，選舉票達3張或超過3張，未來選舉與公投同日舉行的機會亦大增，選務工作負擔將更為繁重，可能導致投開票所工作人員招募困難；為合理反映物價上漲及公私薪資調整幅度，並適度增加擔任投開票所工作人員誘因，因此修正支給基準。

針對修正重點，中選會指出，第1，修正選舉票、罷免票、公投票數量為1張的支給標準，增給主任管理員200元，主任監察員150元，管理員、監察員、警衛人員、預備員、監察小組委員及選務工作人員各100元工作費，以利提高擔任投開票所工作人員誘因。

中選會提到，第2，修正每增1張選舉票、罷免票、公投票增給主任管理員300元（修正前標準為200元），主任監察員、管理員、警衛人員、監察小組委員及選務工作人員各200元（修正前標準為150元），以合理反映票數增加致投開票作業複雜度增加及投開票作業時間延長的報酬。

中選會說明，第3，修正選舉票、罷免票、公投票數量超過5張時，每增1張，增給主任管理員300元（修正前標準為200元），主任監察員、管理員、警衛人員、監察小組委員及選務工作人員各200元（修正前標準為150元）。

原先監察員每增1張票增加100元的待遇，此次並未更動。

以修正前的工作費為例，當選舉票、罷免票或公投票的數量為1張時，投開票所主任管理員為3300元、主任監察員2750元，管理員、警衛人員、監察小組委員與選務工作人員皆為2100元，監察員與預備員為2000元。

修正後的工作費，投開票所主任管理員3500元、主任監察員2900元，管理員、警衛人員、監察小組委員與選務工作人員皆為2200元，監察員與預備員為2100元。

若選舉票、罷免票與公投票的數量合計為5張時，修正前的工作費為投開票所主任管理員4100元，主任監察員3350元，管理員、警衛人員、監察小組委員與選務工作人員為2700元，監察員為2400元，預備員為2000元

修正後的工作費，投開票所主任管理員4700元、主任監察員3700元，管理員、警衛人員、監察小組委員與選務工作人員為3000元，監察員為2500元，預備員為2100元。