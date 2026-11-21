民進黨台北市長候選人沈伯洋今日出席第二場公辦政見發表會，並秀出自己日前收到台北市前副市長黃珊珊親筆簽名的三本書，除了感謝這份祝福，更是得到一份提醒。黃珊珊稍後在臉書發文表示，出國前她的朋友把三年多前的書拿來給她簽名，這本白皮書三年多前早有議員當面送給現任市長，政策沒有藍綠白，選民是自由的，做自己的主人。

沈伯洋今在第二次台北市長公辦政見發表會一開場分享意外收到黃珊珊親簽的3本書，「對我來說是莫大的祝福」。

黃珊珊稍晚在臉書發文，有朋友把她的書拿來給她簽名，書出版了，就是讀者的；這本白皮書三年多前早有議員已經當面送給現任市長，政策沒有藍綠白，好的想法可以被看見，才會變成城市的風景。

黃珊珊表示，不管是誰，只要想聽，她都樂於分享；她始終相信，公共政策來自理性討論，城市的進步來自彼此交流；世界上沒有完美的候選人。政治人物應該努力讓人民因為信任而支持，讓社會因理解而團結。

黃珊珊說，想要選票，是給人民一個投給你的理由，要把這座城市、這個國家帶去哪裡，證明自己值得託付；「2022年我參選台北市長時說過的話，到現在依然成立：『你不是藍的，也不是綠的，你是自由的。』台灣的未來由人民決定，生活要變好，大家都可以出一份力。城市的未來是市民的，選民是自由的，好好看政見，做自己的主人，因為你是這座城市、這個國家的主人！」