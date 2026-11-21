選前倒數7天，立委張宏陸今日下午陪同民進黨新北市議員候選人陳俊諺車掃板橋區。張宏陸指出，陳俊諺是他親自栽培的子弟兵，眼見首度參選的俊諺選情告急，特別將自己在板橋的首場車掃留給俊諺，親自站上宣傳車陪他向沿途鄉親拜票，全力為子弟兵拉抬聲勢。

張宏陸表示，上周傍晚他才陪陳俊諺走訪黃昏市場，隔天一早又接力陪他到早市，在24小時內連續跑了兩場基層行程。今天適逢投票前最後一個周六，兩人再度合體登上宣傳車掃街，張宏陸期盼，長期支持他的板橋鄉親，也能將這份信任與支持交給陳俊諺。

陳俊諺表示，過去擔任張宏陸團隊幕僚期間，曾跟著張宏陸徒步走遍板橋西區，協助處理交通與公園等地方陳情案件。他非常感謝張宏陸一路以來的栽培，過去由張宏陸帶著走訪地方，如今他從幕後走到幕前參選，張宏陸又陪著他走市場、跑車掃，一票一票向選民爭取支持。

在選戰進入最後關鍵倒數階段，張宏陸與陳俊諺透過車隊掃街深入板橋大街小巷，盼凝聚基層向心力並催出選票。陳俊諺也承諾會延續過去在地方服務累積的經驗與熱忱，全力爭取板橋鄉親認同，拚下勝選席次。

選前倒數7天，立委張宏陸今日下午陪同民進黨新北市議員候選人陳俊諺車掃板橋區。圖／陳俊諺提供