國民黨楊梅區市議員候選人古振豐近日遭爆20年前涉妨害性自主案件，還因涉嫌少女餵毒命案被調查，引發各界關注，國民黨桃園市黨部主委蔡忠誠表示，古振豐過去所為難符社會期待，即起不再支持古任何競選活動。古振豐回應，個人對市黨部決定深感遺憾，但予以尊重。

古振豐透過聲明表示，他投入社會服務與公益活動已逾20多年，深受地方各界肯定，為爭取更多服務鄉親機會，此次出馬參選市議員，在通過黨內激烈初選後獲得黨部正式提名，並經桃園選委會、中央選委會資格審核通過後正式參選，投入競選活動。

古振豐指出，但近來遭有心人士透過媒體不斷將個人年少失當行為扭曲誇大，意圖影響選情，此案已定讞多年，事件早已塵埃落定，相信社會自有公論。

古振豐表示，他在競選最後階段亦將一本初衷努力爭取選民的認同，為藍軍在地方上爭取關鍵的一席，他相信楊梅的鄉親眼睛是雪亮的，必會選擇支持一位勇於面對過去，腳踏實地努力服務在地青年。在網路媒體仍對個人事件持續發送或散布誇大不實言論者，亦將保有法律追訴權，以維名譽。