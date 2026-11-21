選前最後黃金周，國民黨高雄市長候選人今晚重回鳳山舉辦「贏回高雄大勝利之夜」，昔日「五虎將」之一的陳清茂開場助講，並安排立法院長韓國瑜第三度站台相挺。為維護會場安全，主辦單位在舞台前方增設伸展台，並架設圍籬產生獨立通道，活動也沒有大進場，避免支持者過於熱情發生推擠。

柯志恩再度在人口最多的行政區鳳山舉辦造勢活動，邀請立法院長韓國瑜站台，預計8時30分演說。另安排立法院前院長王金平、立委牛煦庭等人發言，市長候選人柯志恩預計在8時40分發言。

繼前鎮鳳儀宮代天府廟口開講、三民後援會成立大會之後，韓國瑜今天第三度在高雄合體柯志恩，以行動力挺柯志恩參選市長。

造勢活動在高捷鳳山西路站旁空地舉辦，預計晚上7點開始，會場設置伸展台，上面寫著「有志一同、贏回高雄」。在距離活動開場還有2小時左右，捷運鳳山西站旁空地陸續湧入支持者，一名來自小港的女性市民說，因擔心活動爆場沒地方坐，下午就跟朋友相約騎機車出門，有心來挺柯志恩，不會怕晚上回家路途遠。

為加強活動會場安全，主辦單位在舞台前加設伸展台，通道也豎立圍籬隔開人群。記者徐白櫻／攝影

為加強活動會場安全，主辦單位在舞台前加設伸展台，通道也豎立圍籬隔開人群。記者徐白櫻／攝影