民進黨台北市長候選人沈伯洋昨在社群發文「給台北市政府公務同仁的一封信」，提出4大承諾。 台北市長蔣萬安上午受訪時怒嗆「做賊喊抓賊」，更重提綠營大量報復性的索資，增加沉重的負擔。沈下午回應，索資本是議員職責，不應汙名化，但要正視索資不成為公務員負擔。

沈伯洋昨天說，議長戴錫欽也說過索資是議員本來在監督會做的事，重點應該是最佳化索資的方法、時間，這些都可以和議會討論如何去做，用一些新的科技把過去的資料都先整理好，即使要往回拉資料的時候，也會變得很方便。

沈伯洋說，對手一直在聚焦在故意想要汙名化索資這件事，但有多少的案子也是因索資爆出來，應該要正視但要讓索資不成為負擔，之前也有討論過有哪些措施可以做。而且我覺得他不應該，他這樣回答反而是又把這個問題做小，真的要為公務員想，應該要往這個方向才對。