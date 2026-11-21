金門縣長候選人張國威、李文良今天下午首度合體登上「選舉戰車」，展開跨區掃街拜票行程，從金湖、金沙一路走訪金城、烈嶼，沿途向鄉親問候、爭取支持。兩人強調，已經團結在共同理念之下，將攜手打完選戰，並呼籲支持者集中火力、集中選票，力拚勝選。

張國威、李文良今天下午2點多沿環島南路出發，行經瓊林村、環島北路、仁愛新村及金鼎國小，隨後前往烈嶼東林、金城等地。兩人一路並肩向民眾拜票，展現選戰合作態勢，今天晚間5時在金城體育場舉辦「金門正派大團結」造勢晚會，為雙方合作再添政治動能。

張國威受訪表示，現在正是雙方攜手合作的最好時機，他與李文良團結一心，就是要把這場選戰打好、打贏。他也透露，自從日前在政見發表會公開表態支持李文良後，兩人這幾天每天一起掃街拜票，也共同規劃後續選戰，希望把清廉、正派的理念傳達給各個族群，讓清廉政府真正扎根金門。

李文良則表示，很高興獲得張國威邀請與支持，這次合體並非原先規劃的造勢活動，但透過兩人同台，可以讓彼此支持者清楚看見，雙方已經真正結合、共同投入選戰。他對未來選情更有信心，也呼籲支持者將選票集中投給2號李文良，「我們一定會贏」。

兩人表示，接下來一周將持續攜手掃街拜票，爭取更多鄉親認同，也希望不同姓氏、不同村落及不同政治立場的支持者放下成見。今晚造勢晚會將以「正派大團結」為主軸，訴求不靠強勢動員，而是邀請認同清廉理念的民眾自發到場，共同展現金門團結的力量。