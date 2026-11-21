聯合報日前刊出調查報導指出，台肥公司將台肥一廠規畫為土資場並已送計畫書給市政府，此案持續發酵，今天上千民眾站出來大遊行，高喊「要AI滅棄土」，從協和電廠前走到台肥前空地。謝國樑說，希望台肥死了這條心，永遠不要把台肥一廠當成台肥棄土場所在地。

今天參與遊行民眾很多，大家頭綁「要AI滅棄土」絲帶，基隆出身的立委羅智強、王鴻薇、林沛祥，在地議員宋瑋莉、郭美秀、議員候選人林祐德及多位里長共同參與。

謝國樑說，台肥前幾個月送計畫書給基隆市政府，表示要推動棄土場，市府堅決反對，今天民眾都站出來表達反對的立場，希望台肥死了這條心，永遠不要把台肥一廠當成台肥棄土場所在地。

謝國樑表示，台肥一廠大門口昨天多掛了一塊布條寫著「這裡不會蓋土資場」，但事實是台肥4個月前已送計畫書給市府，就是要做為土資場的所在地，中山區民代、里長及鄉親都站出來，不管是要做AI數據中心或產業園區都可討論，就是不能做有汙染疑慮的土資場。

對於台肥土地的未來規畫，謝國樑主張應將居民生活、周邊交通與環境品質納入考量，正視地方聲音。反對設置土資場，同時也要提出讓城市向前走的方案，透過產業轉型，讓中山區迎接新的投資與建設，讓基隆有更多發展機會。

王鴻薇說，台肥的計畫書很明顯要規畫台肥一廠變成土資場，但原來就有很多廢土未處理，台肥欺負基隆人，就是要「就地合法」，基隆人一定要反對到底。

羅智強表示，土資場就是汙泥去化場，中山區不需要會汙染環境的去化場，台肥擺明瞧不起中山區居民，未來將嚴重破壞環境及生活品質。

林沛祥則說，中山區最有用的空地來收各地的廢土，民進黨中央憑什麼做這樣的決定，完全不尊重中山區民眾，今天站出來就是表達大家的心聲。

在地仁正里長陳炳楠指出，未來協和電廠已經要改為四接，如果台肥再變成土資場，未來會有空汙、水汙染、交通等嚴重問題，中山區變三等公民了嗎？

台肥基隆一廠大門緊閉沒有人出面回應，但大門口新掛字條寫著「這裡不會蓋土資場，現在、未來都不會，請市民朋友放心」，署名台肥公司。

今天上千民眾站出來大遊行，高喊「要AI滅棄土」，從協和電廠前走到台肥前空地。記者游明煌／攝影

今天上千民眾站出來大遊行，高喊「要AI滅棄土」，從協和電廠前走到台肥前空地。記者游明煌／攝影

今天上千民眾站出來大遊行，高喊「要AI滅棄土」，從協和電廠前走到台肥前空地。記者游明煌／攝影