翡翠水庫裝設光電板議題持續延燒，台北市長蔣萬安發起「台灣好水聯盟」呼籲全台縣市首長及縣市首長候選人簽署，民進黨台北市長候選人沈伯洋表示尊重，但選前這一個禮拜不以市政為主，一直在操作這樣的議題很特別，「相信人民已經沒有那麼容易被煽動了」。

蔣萬安發起「台灣好水聯盟」，邀請全台縣市首長及縣市首長候選人簽署「好水公約」，具體承諾將人民的用水安全放在第一位，提出兩大主張，第一，未來所有涉及供應民生用水、灌溉用水或作為民生備援水源的水庫，一律禁止設置水面型光電設施。二、立即拆除已設置於供應民生用水、灌溉用水水庫的水面型光電板。

沈伯洋表示，對他來講最重要的是，法規、標準一定要清楚，他永遠都把安全擺在第一位，不管是用水、食品、兒童、交通等安全，這永遠都是第一位，把標準都設計好後，才去討論其他的任何的政策跟措施，其實都不是什麼很困難的事，但現在選舉只剩一個禮拜，「把這個當作操作的議題，我是尊重。」