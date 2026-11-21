聯合報日前刊出調查報導指出，台肥公司將台肥一廠規畫為土資場，並已送計畫書給市政府，此案持續發酵，今天市長謝國樑領軍，上千民眾站出來大遊行，高喊「要AI滅棄土」。民進黨童子瑋回應，他宣示如果當選基隆市長，一樣不會讓台肥做土資場使用。

童子瑋說，今天的抗議的議題其實是假議題，非常荒謬，現任市長謝國樑在12月25日前都會是謝國樑市長，不管任何一個單位要使用土地，權責都在基市政府，如果不要就直接否決，更何況台肥公司在公司已掛布條不會蓋土資場，這是在跟空氣抗議嗎？

童子瑋也宣示，如果他當選市長，一樣不會讓台肥做土資場使用，台肥公司聲明說不做那更好，他會做其他規畫用途思考，中山區居民真正需要的是就業機會、環境的改造等；未來也絕對不會讓台肥做土資場使用，他相信台肥也不會提。