民進黨台北市長候選人沈伯洋今出席公辦第二場政見發表會，談到治理城市不能只是「哪裡受傷就貼一塊OK繃」，以夏莉絲兒虐、寶林茶室及基泰大直案為例，痛批市府一再錯失處理問題的第一時間，若當選將會「搶回這一步」，承諾將政見化為待辦事項清單接受檢驗，選舉最後仍會正面選戰、講政策，不抹黑、造謠，「這就是我和對手最大的不同」。

沈伯洋表示，一座城市要往前走要把卡住東西要拿掉，才能把該做的做好，台北不缺資源有全國最高的預算、最完整的設施、一流的公務員團隊，台北人應該是最不用替市政操心一群人，然而這幾年發生好幾件讓人心痛的事，包含夏莉絲兒虐、寶林茶室、基泰大直等，每一件事發生市府都說有說明、有檢討，但治理一座城市，不是哪裡受傷就貼一塊OK蹦。

沈伯洋強調，市長的工作是要給公務員明確方向，讓他們把政策執行出來，更要負起決策的責任，不能夠事事都推給下屬，他的市政府不會貿然提出松山機場廢除政策，卻沒有任何局處知道決策的過程；不會貿然突然提出吸煙室政策要每一個局處各顯神通自己去達成KPI；也不會在發生兒虐案後把第一線的社工推向輿論的火；也不會在營養午餐出包後要老師自己去面對家長的怒火。

沈伯洋說，他提得每一項政策都會和文官體系充分討論，做好修正才來提案，也會跟文官一起做好風險評估，絕對不會出了問題回頭怪第一線的基層沒有給建議，他也將推動台北研究院除了研究員外，還有跨局處協調的人，在政策擬定時在會議裡把計畫定出來，再送到議會檢驗，一切都會有大的計畫、戰略目標，把文官們當做夥伴，當做一起推動市政，並肩作戰的兄弟姐妹。

沈伯洋也強調，這場選戰他不斷強調正面選戰，也很堅持要講政策，帶起大家都能引以為榮選舉文化，認同、支持的人也越來越多形成風潮，抹黑、造謠都不是他的風格，也不會為了打擊對手就不擇手段，造成商家的困擾、抹殺產業的發展，這是他跟對手最大不同。