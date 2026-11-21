陪徐欣瑩絕食抗議！吳旭智提5大疑點：誰讓媒體先替助理定罪？
國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩不滿助理遭檢警搜索調查、競辦電腦被扣押，昨晚9時起在新竹地檢署前絕食抗議，至今天下午4時已19小時，竹北市長候選人吳旭智也到場陪同靜坐並提出5大疑點，質疑偵訊程序、律師協助及電腦扣押必要性，呼籲檢調「把事實查清楚，把程序說明白」。
吳旭智表示，徐欣瑩團隊一名年輕助理昨天接受檢警調查，相關報導與團隊反映的處置過程，讓他十分不捨，也有許多疑問。他認為，面對調查，每個人都應配合，但當事人的尊嚴、名譽與權利也應受到保障。
吳旭智首先質疑，關於網路流傳的性影像，徐欣瑩團隊強調，助理並未參與製作，候選人也與影像製作無關，但當事人接受調查的同時，媒體就已出現助理「製造性影像」的指控，相關消息究竟從何而來、有何證據，是否有人刻意散布不實消息，都應釐清。他強調，案件尚待釐清，不能讓新聞標題先替一個人定罪。
第二，吳旭智質疑，助理從請求律師協助，到後來表示不需要，中間究竟發生什麼事？據徐欣瑩團隊轉述，調查人員曾打電話表示當事人需要律師支援，之後卻又有一通未顯示號碼的電話來電，表示不需要律師。
吳旭智指出，一名20多歲的年輕人面對陌生且壓力沉重的偵訊環境，是否充分理解自身權利？是否有機會聯繫律師並獲得協助？這項轉變是否出於自由意願？相關過程應透過完整紀錄釐清。
第三，針對辦公室電腦遭扣押，吳旭智要求說明扣押範圍與必要性。他表示，依徐欣瑩團隊說法，多部辦公室電腦遭到扣押，這些設備與案件各有什麼關聯？其中涉及其他同仁、陳情民眾及競選工作的資料，如何受到保障？又該如何確保與案件無關的資訊不被使用或外流？
第四，吳旭智認為，網路性影像的來源、真偽，以及製作、散布經過，都應完整追查。他要求檢警依據證據釐清每個環節，查明個人的實際行為與責任，讓事實完整呈現，也讓未參與相關行為的人獲得澄清。
第五，吳旭智質疑，地檢署新聞稿並未提到當事人認罪，卻出現當事人已認罪的說法。他反問，相關說法究竟從何而來？檢方新聞稿並未揭露當事人是否認罪，不應據此認定當事人已經認罪。
吳旭智表示，他會與徐欣瑩及團隊持續關心這名年輕助理的處境，要求相關單位正視疑慮。他強調，「我們要守住的，是每一個人面對司法時，都應享有的公平與尊嚴！」
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