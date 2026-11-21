國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩不滿助理遭檢警搜索調查、競辦電腦被扣押，昨晚9時起在新竹地檢署前絕食抗議，至今天下午4時已19小時，竹北市長候選人吳旭智也到場陪同靜坐並提出5大疑點，質疑偵訊程序、律師協助及電腦扣押必要性，呼籲檢調「把事實查清楚，把程序說明白」。

吳旭智表示，徐欣瑩團隊一名年輕助理昨天接受檢警調查，相關報導與團隊反映的處置過程，讓他十分不捨，也有許多疑問。他認為，面對調查，每個人都應配合，但當事人的尊嚴、名譽與權利也應受到保障。

吳旭智首先質疑，關於網路流傳的性影像，徐欣瑩團隊強調，助理並未參與製作，候選人也與影像製作無關，但當事人接受調查的同時，媒體就已出現助理「製造性影像」的指控，相關消息究竟從何而來、有何證據，是否有人刻意散布不實消息，都應釐清。他強調，案件尚待釐清，不能讓新聞標題先替一個人定罪。

第二，吳旭智質疑，助理從請求律師協助，到後來表示不需要，中間究竟發生什麼事？據徐欣瑩團隊轉述，調查人員曾打電話表示當事人需要律師支援，之後卻又有一通未顯示號碼的電話來電，表示不需要律師。

吳旭智指出，一名20多歲的年輕人面對陌生且壓力沉重的偵訊環境，是否充分理解自身權利？是否有機會聯繫律師並獲得協助？這項轉變是否出於自由意願？相關過程應透過完整紀錄釐清。

第三，針對辦公室電腦遭扣押，吳旭智要求說明扣押範圍與必要性。他表示，依徐欣瑩團隊說法，多部辦公室電腦遭到扣押，這些設備與案件各有什麼關聯？其中涉及其他同仁、陳情民眾及競選工作的資料，如何受到保障？又該如何確保與案件無關的資訊不被使用或外流？

第四，吳旭智認為，網路性影像的來源、真偽，以及製作、散布經過，都應完整追查。他要求檢警依據證據釐清每個環節，查明個人的實際行為與責任，讓事實完整呈現，也讓未參與相關行為的人獲得澄清。

第五，吳旭智質疑，地檢署新聞稿並未提到當事人認罪，卻出現當事人已認罪的說法。他反問，相關說法究竟從何而來？檢方新聞稿並未揭露當事人是否認罪，不應據此認定當事人已經認罪。

吳旭智表示，他會與徐欣瑩及團隊持續關心這名年輕助理的處境，要求相關單位正視疑慮。他強調，「我們要守住的，是每一個人面對司法時，都應享有的公平與尊嚴！」

新竹縣長候選人徐欣瑩不滿競選團隊助理遭檢警搜索調查，在新竹地檢署前靜坐抗議，現場多名支持者到場聲援，表達對司法調查程序的質疑。記者黃羿馨／攝影

竹北市長候選人吳旭智陪同新竹縣長候選人徐欣瑩在新竹地檢署前靜坐抗議，質疑司法調查程序，呼籲檢調保障當事人權益。記者黃羿馨／攝影