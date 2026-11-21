聽新聞
0:00 / 0:00
市長政見發表會…蔣萬安：堅決反對翡翠水庫設光電板 公文在我手上
台北市長候選人第二場政見發表會下午舉行，台北市長蔣萬安再次表達水庫用水安全的堅持，堅決反對在翡翠水庫設置光電板，他說「相關公文就在我手上」。蔣並表示推動一系列重要的良心工程，包括承襲柯文哲市長任內的努力，完成翡翠水庫原水管艱鉅的百年建設。
蔣萬安特地指出，翡翠水庫是大台北地區最重要的飲用水源，面對中央三度來函，要求盤點翡翠水庫設置光電板的範圍，甚至要市府說明不配合的理由。「我的態度非常清楚」，就是堅決反對在翡翠水庫設置光電板，「相關公文就在我手上」。
蔣萬安表示，守護水源不是靠口號，他用具體的行動，捍衛大台北600萬市民朋友喝好水的權益。「我說到做到」這分責任一定堅守到底，而且絕對不會妥協，也絕不退讓。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。