台北市長候選人第二場政見發表會下午舉行，台北市長蔣萬安再次表達水庫用水安全的堅持，堅決反對在翡翠水庫設置光電板，他說「相關公文就在我手上」。蔣並表示推動一系列重要的良心工程，包括承襲柯文哲市長任內的努力，完成翡翠水庫原水管艱鉅的百年建設。

蔣萬安特地指出，翡翠水庫是大台北地區最重要的飲用水源，面對中央三度來函，要求盤點翡翠水庫設置光電板的範圍，甚至要市府說明不配合的理由。「我的態度非常清楚」，就是堅決反對在翡翠水庫設置光電板，「相關公文就在我手上」。

蔣萬安表示，守護水源不是靠口號，他用具體的行動，捍衛大台北600萬市民朋友喝好水的權益。「我說到做到」這分責任一定堅守到底，而且絕對不會妥協，也絕不退讓。