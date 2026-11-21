國民黨前副主席連勝文今日南下高雄助選，親自陪同鳳山區市議員候選人李雅靜搭乘戰車掃街拜票，沿街向鄉親請安問好。連勝文呼籲選民支持長期深耕鳳山、為鳳山努力爭取預算的議員候選人李雅靜。

國民黨鳳山市議員李雅靜爭取連任，今天下午安排車掃行程，遠從台北南下的前副主席連勝文現身服務處，陪同李雅靜登上戰車掃街，拜票車隊進入大街小巷，沿途向鄉親揮手致意。

連勝文說，議員不是只有選舉期間才跟民眾接觸，平時能不能持續服務、替地方發聲、為鄉親解決問題更重要，民意代表必須真正走進地方、了解民眾需求，這樣才能把事情一件一件做好。

連勝文強調，李雅靜多年的努力與付出，相信地方鄉親都看在眼裡，他個人也十分肯定李雅靜的表現，所以今天親自來鳳山陪同掃街，希望更多鄉親看見李雅靜的表現，大家一起來支持優秀的議員候選人。

李雅靜感謝所有一路相挺的朋友，未來將繼續秉持初衷，做一個看得到、找得到、真正為地方做事的民意代表。