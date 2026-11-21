民進黨新竹縣長候選人鄭朝方今天連掃竹北3座市場，提出全縣市場改造政見，未來將盤點13鄉鎮市市場需求，分階段改善採買環境、停車及進出動線，並串連周邊商圈、在地農產與節慶活動，帶動地方消費。掃街期間，鄉親熱情送上包子、粽子及鳳梨，祝福「包中」、「旺來」。

鄭朝方今天接連走訪竹北新社市場、仁義市場及竹北市場，逐一向攤商握手問候，採買民眾也主動上前打招呼，沿途「朝方加油」、「朝方當選」聲不斷，更有鄉親送上包子、粽子及鳳梨，取「包中」、「旺來」的好兆頭，為鄭朝方送上祝福。

鄭朝方表示，每個攤位背後，都有一戶人家清早備貨、一天一天打拚。竹北推動市場改造，新社市場改善照明、通風與攤位環境，整建期間安排臨時攤位；仁義市場則更新攤位招牌、增設休憩空間，逐步改善入口、停車及卸貨動線。

鄭朝方指出，市場改造從動工前的溝通，到施工期間的營業安排，都必須與攤商把細節談清楚，讓市場環境獲得改善，也能兼顧攤商持續做生意的需求。

針對未來全縣市場改造政策，鄭朝方表示，將盤點全縣13鄉鎮市的市場需求，包括竹東、湖口、新豐、新埔及關西等鄉鎮，與各公所、市場自治協會及市場管理機關合作，依各市場需求與急迫性，分階段改善採買環境、停車及進出動線，並一併規畫經費、工期與施工期間的營業配套。

鄭朝方也提出，未來各地市場可依自身特色，串連周邊商圈、在地農產及節慶活動，讓鄉親平日採買更加方便，也讓外地遊客逛完市場後，願意多走幾步，到附近店家逛逛，把市場人潮帶到周邊街區。

民進黨新竹縣長候選人鄭朝方今接連走訪竹北3座市場掃街拜票，沿途受到攤商及民眾熱情歡迎，並提出全縣13鄉鎮市市場改造政見。圖／鄭朝方競選辦公室提供

民進黨新竹縣長候選人鄭朝方今接連走訪竹北3座市場掃街拜票，沿途受到攤商及民眾熱情歡迎，並提出全縣13鄉鎮市市場改造政見。圖／鄭朝方競選辦公室提供