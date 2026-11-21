2026選舉倒數，國民黨桃園市議員詹江村今爆料中央大學附設中壢高中老師把民進黨台北市長候選人沈伯洋影片包裝成學習方法，放在學校教學資源平台，控政治進入校園，對學生政治洗腦；學校稍早坦言此事不妥，已下架爭議連結。

詹江村指出，中壢高中有老師以分享高三學生念書考試訣竅為由，推薦沈伯洋的直播連結，但影片內容根本是沈伯洋的選舉政見跟造勢。學校正值段考，此舉不僅騷擾學生，更是政治進入校園，校長應該給社會大眾一個說法，「學校可以這麼玩嗎？」

據了解，該名老師是在任教班級的Google Classroom向學生交代學習進度，考量高三學生正面臨升學的壓力，在網路搜尋跟升學的讀書方法跟態度有關的影片，結果卻跑出沈伯洋直播畫面。

校方表示，經與該名老師溝通，提醒未來挑選教材範例的時候務必要更加謹慎。該名老師已將相關連結撤除，人事室也向全校的教職員工再一次公告宣導教育中立的原則，未來將持續的嚴格把關這個部分。

有學生也認為老師做法不妥，「怎麼會用學校帳戶分享政治立場跟支持的候選人」，他不會特地學習沈伯洋的讀書方式，因為每個人的狀況不一樣，別人的方法不一定會適用在自己身上。