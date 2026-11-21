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影／合體侯友宜拜票 李四川喊話「不讓市民喝到光電水」
國民黨新北市長候選人李四川與新北市長侯友宜下午再度合體，在板橋區車掃拜票。李四川表示，今天是侯友宜第4次陪他車掃、第2次在板橋區車掃，他一定全力以赴，在侯友宜奠定的市政基礎上做好工作，市府規畫或正在推動的建設，也會精進並加速完成。他強調，要用40年的經驗把新北守住，「一棒接一棒，一天比一天更棒」。
侯友宜表示，新北市多年來在大家努力下不斷成長、茁壯，現階段正是大建設發展的重要時刻，希望有經驗、有能力的李四川接棒，讓新北市未來更好。他呼籲市民朋友11月28日出來投票，支持3號李四川，讓李四川為新北市繼續加油。
針對台北市長蔣萬安今天宣布成立「好水聯盟」，邀請全台各縣市首長及候選人共同簽署「好水公約」，李四川表示，他支持蔣萬安市長提出的「好水聯盟」，因為在水庫設置光電板可能影響用水，全國所有水庫都應防止這種情況發生，讓民眾飲用水不受到光電設施影響。
李四川表示，年底若當選新北市長，一定會與蔣萬安市長共同守住翡翠水庫，不讓雙北市民喝到「光電水」。
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