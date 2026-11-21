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影／批蔣萬安「好水聯盟」選舉操作 陳亭妃：光電態度一年來完全一致
台北市長蔣萬安成立「台灣好水聯盟」，邀請全台各縣市首長候選人共同簽署「好水公約」。民進黨台南市長候選人陳亭妃表示，她一年前就已作出明確主張，至今態度完全一致。外界可看立法院公報或質詢紀錄查證，她前後說法並無不同，反批蔣「用水議題拿來當作選舉籌碼」。
陳亭妃質疑候選人為了選舉才提出相關倡議，令人擔心選後是否就不見，她說「電很重要，但是人民的用水安全更重要」。她在公辦政見會上已說明清楚，相關立場並非臨時起意，而是早在一年前就已提出。
陳亭妃針對對手質疑的烏山頭水庫一期光電板議題表示，她的態度同樣堅決，現有光電板部分基本上用到民國121年；若未來進入市政府，將成立監測小組，納入公民團體、地方領袖及願意加入且具代表性民眾共同監督檢測。
陳亭妃說，只要水質出現一點點問題，或監測系統有任何不正常，就會馬上勒令停止整個光電板的執行。她重申，一年前的陳亭妃與一年後的陳亭妃完全一樣，用水安全不容妥協。
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