民眾黨今晚將在台北市政府前舉行「民眾相挺 台灣必贏」決勝之夜活動，創黨主席柯文哲將與力拚連任的台北市長蔣萬安同框。民進黨立委鍾佳濱表示，至多僅能起到「柯蔣同框」效果，無法帶來全國政黨合作的外溢效應，柯文哲選前送暖雖誠意十足，但效果非常有限。

鍾佳濱表示，以過去經驗觀察，「藍白合」並沒有被正確地對應到任何一場選舉當中，少數成功案例僅有2024年至今，國民黨與民眾黨立委在立法院議事上結盟成為國會多數。

鍾佳濱指出，回顧國民黨與其他政黨合作的經驗，各自都有盤算。2018年、2022年台北市長選戰，以及2022年新竹市長選舉、2024年總統大選，藍白皆未成功整合；2000年總統大選的連戰與宋楚瑜，縱使後來搭檔成為2004年「連宋配」，國民黨與親民黨在地方大選中，也未必都能成功合作。

鍾佳濱說，總統大選全國焦點只有一個，選民會關注哪一組人馬能獲得最後勝利；但地方大選各政黨支持者有各自支持的地方首長候選人，未必按照政黨認同投票。

鍾佳濱強調，對台北市長選舉而言，柯文哲與蔣萬安合體，頂多就是「柯蔣同框」，無法帶來全國政黨合作的外溢效應。他認為，連國民黨主席鄭麗文都無法統合全國各縣市的黨籍候選人競選，更遑論民眾黨的組織力量無法與國民黨相提並論，因此柯文哲選前送暖雖誠意十足，但效果非常有限。