毛孩半夜突然生病，飼主卻不知道哪家動物醫院能接診？民進黨新竹縣長候選人鄭朝方今天提出「毛孩友善生活圈」政策，主張整合夜間及假日動物急診資訊，並在全縣13鄉鎮市評估設置寵物活動區、擴大偏鄉巡迴醫療服務，讓毛孩從日常散步到緊急就醫都能獲得照顧。

鄭朝方表示，毛孩半夜突然不舒服，飼主最擔心的就是連打好幾通電話，仍找不到願意接診的動物醫院。未來將由縣府邀集有意願的動物醫院，整合夜間及假日急診資訊，集中公布接診時段、聯絡方式及接診條件，並研議定期更新及轉介合作機制，讓飼主出發前就能查詢院所，先以電話確認能否接診。

在寵物活動空間方面，鄭朝方指出，將盤點全縣13鄉鎮市的公園、綠地及公共空間，依各地需求與場地條件，評估設置寵物活動區，視需要增設圍欄、出入口及清潔設施，同時明確標示牽繩規範與使用動線，兼顧飼主及一般民眾的使用需求。

針對動物醫療資源不足地區，鄭朝方也提出擴大巡迴照護服務，將在既有狂犬病疫苗接種及寵物登記服務基礎上，優先增加偏鄉及交通不便地區的場次，並依人力、場地條件安排晶片植入，評估增辦絕育及基礎健康檢查。

鄭朝方強調，巡迴服務的時間、地點及參加方式都將提前公布，方便飼主就近安排。他說，「毛孩陪我們過日子，縣府也要把照顧牠們的事放在心上」，希望讓飼主平時能就近照顧毛孩，遇到急症時也能迅速找到求助管道。

民進黨新竹縣長候選人鄭朝方提出「毛孩友善生活圈」政策，主張整合夜間及假日動物急診資訊，並增設寵物活動空間、擴大偏鄉巡迴照護服務。圖／鄭朝方競選辦公室提供

民進黨新竹縣長候選人鄭朝方提出「毛孩友善生活圈」政策，主張整合夜間及假日動物急診資訊，並增設寵物活動空間、擴大偏鄉巡迴照護服務。圖／鄭朝方競選辦公室提供