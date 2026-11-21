九合一大選將至，各黨派候選人頻繁走訪民間活動，罕見疾病基金會今天舉辦「2026罕見疾病獎助學金暨第三屆貢獻獎頒獎典禮」，副總統蕭美琴出席頒獎並致辭，民進黨新北市長候選人蘇巧慧也以立法委員、立法院厚生會前會長身分受邀出席。蕭美琴致詞中三度提到蘇巧慧，強調她百忙中仍出席頒獎典禮，「外面選舉如何廝殺，最重目標都是讓每一位需要特殊照顧者，都被接住。」

頒獎典禮於新莊典華飯店舉行，與蘇巧慧共同角逐新北市長的國民黨候選人李四川未受邀到場。主辦單位強調，並非以新北市長候選人身分邀請蘇巧慧與會，是因蘇巧慧擔任立法委員，關心罕見疾病且曾任立法院厚生會會長，以「友好人士」身分邀約。只見蘇巧慧身披選舉背心隨蕭美琴進場，全程低調未致詞，在蕭美琴致詞後，獨自快步離場，但不忘與席間的罕病家屬揮手致意。

蕭美琴致詞提到，看到滿場罕見疾病病童及家屬，充滿韌性且有勇氣的面孔，她深受感動，今天不只副總統在場，蘇巧慧也來到頒獎典禮現場，不論外面選舉如何競爭、廝殺，最終目標都是普及照顧，並讓社會上每一位需要被照顧的人都能被接住，「這就是我們在外打拼的目標，巧慧也在百忙中，與大家共同勉勵、加油打氣。」

已故罕病律師陳俊翰，催生基金會舉辦「罕見疾病貢獻獎」。蕭美琴說，她與陳俊翰認識時間不長，但他對理想的堅持，對爭取身障權利的努力，都令應她深感敬佩，一個人的價值不該被身體條件限制，進步社會應該確保每個人都有機會發揮才能、實踐理想，至此她第三度提到蘇巧慧，強調「這是我跟巧慧在這裡的目標。」

蕭美琴說，健全的社會需要政府與民間攜手合作，她代表政府感謝罕見疾病基金會，結合行政、立法部門，催生「罕見疾病防治及藥物法」，在2000年完成立法，讓我國成為全球第5個立法保障罕病藥物的國家，本次貢獻獎頒發給推動立法的前立委余政道、江綺雯，他們跨越政黨本位思考，共同合作讓立法院有如此進步的成就，所留下的榜樣從政者都應持續學習。