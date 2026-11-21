民進黨新竹市長候選人莊競程今邀台南市長黃偉哲陪同車掃，黃偉哲帶來台南孔廟「穩條豬肉乾」、椪柑及鹽水意麵，祝福選戰「穩條」、「致勝」、大吉大利，更承諾若莊競程當選，願義務擔任新竹美食與農特產品推廣顧問。

黃偉哲表示，新竹與台南都是歷史悠久的文化古都，這次特別帶來孔廟「穩條豬肉乾」，祝福莊競程選戰「穩條」，也借孔廟至聖先師的意涵祝福「致勝」；椪柑則象徵大吉大利。他笑說，新竹有米粉、台南有鹽水意麵，兩人一起車掃，也是一場文化古都的美食交流。

黃偉哲指出，新竹有許多值得推廣的特色美食，若莊競程當選市長，他願義務擔任新竹農特產品與美食推廣顧問，協助將新竹好物介紹給更多人，甚至推向國際。

針對日前他在Threads留言「來新竹吃飯是不是只有麥當勞和肯德基」引發討論，黃偉哲幽默澄清，其實是小編寫的，不是本人留言，但不會因此處分小編。他強調，新竹有許多好吃的美食，大家都知道。

莊競程則笑說，每次在新竹車掃，沿途都有熱情市民送上各式美食，幾乎像在吃到飽，相信黃偉哲待會也能親自感受新竹人的熱情。

莊競程感謝黃偉哲跨縣市相挺，回憶過去參選立委時，黃偉哲曾親自背著宣傳氣球，陪他走九號步道，這份情誼始終銘記在心。他指出，台南透過建城400年系列活動，結合文創、藝文展覽及歷史走讀，展現城市文化特色，新竹同樣擁有300年歷史，希望借鏡台南經驗，讓更多人認識新竹。

莊競程表示，新竹除了米粉、摃丸，還有香山烏魚子、荔枝等優質農漁產品，未來希望向黃偉哲請益行銷經驗。黃偉哲也指出，新竹有竹科、台南有南科，兩座城市未來在科技產業、城市治理、淨零碳排及再生水利用等領域，都有合作空間，期待莊競程當選後深化交流，共同推動城市發展。