選戰倒數，桃園市長張善政今日先後前往大溪區第一公有零售市場及龍潭公有零售市場掃街拜票。沿途攤商與採買民眾見到張善政，熱情高喊「市長加油」、「凍蒜」，不少攤商更特地放下手邊工作，主動上前緊握雙手寒暄致意，還有許多鄉親一路簇擁搶著合影留念，展現超高人氣。

張善政受訪時感表示，謝謝大溪鄉親的熱情，並細數地方建設成果，指出大溪第一棟社會住宅及市立醫院分院皆已順利開工、捷運綠線延伸大溪正由交通部進行最後審查，跨越大漢溪的第三座橋也已在設計階段，大溪的建設正如火如荼推進，未來願景絕對非常亮麗。

此外，張善政今早先前往石門水庫，出席桃園市工業會「2026躍動石門 樂活楓健走」活動。張善政盛讚工業會會員是桃園經濟發展的骨幹，讓桃園產業產值近年扶搖直上。

針對企業界最關心的擴廠需求，張善政向產業界喊話「請大家放心」，強調市府口袋裡已規畫超過200公頃土地儲備、與台電協調確保充裕電力，並從高中端連結大學培育在地技術人才，讓企業打拚無後顧之憂，桃園絕對會全力支撐產業越來越好。