民進黨台北市長候選人沈伯洋今天出席第二場政見發表會，開場也曝光日前收到台北市前副市長黃珊珊親筆簽名三本書，對他是莫大祝福，沈也在會後拿出書本分享，上面寫上「To：Puma」並有黃珊珊親筆簽名。沈強調，拜訪前輩不是搶票，只是希望能將前輩所學到經驗傳承，市政也不應分藍綠白，當選政策會服務每一位市民。

沈伯洋開場致詞談到，他談到過去與黃珊珊是立法院同事其實沒有到很熟，但參選台北市長以來一直想找機會和曾經擔任副市長的她來請益，不過又很擔心選前見面太刻意，不符合兩人風格，但黃是善體人意的前輩，前幾天收到她親筆簽名三本書。

沈伯洋說，這三本書包含「黃珊珊：33個人生故事」、「城市・程式」及2022年黃參選的政策白皮書。沈說，收到這份禮物對他來說是莫大祝福，帶給他很多的靈感及提醒，他強調，市政不分黨派就算不同政黨執政，好的政策也應該延續，至於做得不夠好的地方，則要一起看看哪裡卡住、檢討修正，才是所謂「市政一棒接一棒」，若當選他的市政府將用人唯才，不分藍綠白，政策也將服務每一位市民，不因有無投票給他而有所區分。

沈伯洋會後受訪也亮出黃珊珊致贈給他的書表示，這幾本書看完後非常受用，包含包容力及執行力該怎麼做，例如夜間經濟、商圈振興、水文化等，有些是黃過去擔任副市長主張或是2022年認為可以更近一步，這些有些都是他參選認為可以更進一步來做或創新的地方。

沈伯洋也強調，不論是黃珊珊還是先前拜會前議長陳建治，他都不希望變成政治操作，只是想要聆聽經驗，能將前輩所學到經驗傳承，以後要做市長的人可以再把它傳下去，意志上的傳遞很重要，這種事情也不用去分政黨。