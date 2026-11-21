九合一選前最後黃金周末，民進黨苗栗縣長候選人陳品安今天上午在苗栗市舉辦「山線大團結」造勢大會，號召山線鄉親及旅外苗栗人一起站出來，賴清德總統也再次到場站台，力挺陳品安成為苗栗第一位女性縣長。

民進黨「苗栗隊」山線大團結造勢大會包括陳品安、苗栗市長候選人林月琴、卓蘭鎮長候選人陳春暖與參選議員、鄉鎮市民代表、村里長的黨員、友黨人士多人出席，期盼展現團結、改變苗栗的力量。

陳品安指出，對手鍾東錦縣長認為敬老安心卡提高點數政策會吃掉很多預算，但事實上敬老卡預算向來是依實際使用率編列下一年預算，她承諾將敬老安心卡點數從700點提升至1000點，僅是恢復過去被調降前的額度。縣府近十年來獲得蔡英文與賴清德兩位總統支持，挹注苗栗的經費累計已2300多億元，苗栗的財政正慢慢好轉，她承諾如當選縣長，將在三年內解除中央對苗栗的財政控管。

陳品安也提出客家政見，強調苗栗是客家大縣，但客家文化推廣與發展目前僅有「科級」編制，她主張在縣府創設苗栗縣客家發展中心，以增加人力與資源，落實客家文化執行與永續推廣；規畫訂定母語自治條例，並擴大母語認證與願意使用母語者的獎勵機制；推動客庄產業發展更多通路，並支持在地藝文團隊傳承客家文化；建置兒童學習環境，透過客語繪本及客英雙語教學，將客語融入生活；推動客庄學校與台北、新北、桃園等地的客家人交流，推動客家文化走向台灣與國際。

今天的造勢會場選在西山聖帝廟，賴清德到場後先入廟參拜，隨後上台時也不忘將「洋流」帶到苗栗。他認為台北市候選人沈伯洋與陳品安都是有專業的新世代，且有承擔的勇氣，要為孩子在這片土地上，能安心長大、實現夢想而打拚。

賴清德助講時提出中央針對育兒與生育津貼的政策規畫，包含0至18歲孩童每人每月補助5000元及產婦生育給付若未達10萬元將由行政院補足至10萬元；此外，他提及陳品安針對年輕家庭加碼社會福利，提出第一胎生育津貼6萬元、第二胎8萬元、第三胎以上10萬元，呼籲苗栗鄉親全力支持陳品安，共同打造幸福且萬事平安的苗栗。