新北市長激戰，今選前黃金周，國民黨新北市長候選人李四川與市長侯友宜再度合體在板橋區車掃，李四川表示，今天是侯市長第4次來陪他車掃，他一定全力以赴，在侯市長奠定的市政基礎做好，至於侯市長規畫或正在做的，也一定精進加速完成，他要用40年的經驗把新北守住，一棒接一棒，一天比一天更棒。

板橋區是新北市人口第一大區，外來人口多、中間選民比例高，藍綠版圖勢均力敵，過去李四川車隊掃街第一次就選在板橋，也找市長侯友宜陪同車掃，今再度回防板橋，除固樁更要搶中間選民的選票。

侯友宜說，新北市這麼多年在大家的努力之下不斷成長茁壯，尤其現階段是大建設發展的時刻，我們希望有經驗、有能力的李四川來接棒，讓新北市未來會更好，他呼籲11月28日請市民朋友出來投票，支持3號李四川，讓李四川為新北繼續加油。

台北市長蔣萬安今天宣布成立「好水聯盟」，邀請全台各縣市首長及候選人共同簽署「好水公約」，李四川說，他支持蔣萬安市長所提的「好水聯盟」，因在水庫設光電板用水會受影響，全國所有的水庫都應防止，讓飲用水不喝到光電水，年底他若擔任新北市長，一定會跟蔣萬安市長好好守住翡翠水庫，不會雙北市民喝光電水。