選前黃金周，花蓮縣長候選人游淑貞、張峻及魏嘉賢都展開全縣大車掃，游淑貞今天強攻張峻本命區，張峻支持者明天將成立美崙後援會，魏嘉賢則有逾百萬粉絲追蹤的在地知名插畫家Duncan、旅北同鄉會相挺。

國民黨徵召游淑貞，面對泛藍張峻及魏嘉賢夾擊，主打正藍軍，同黨縣長徐榛蔚也請假陪同做最後衝刺，昨天深入秀林鄉車掃拜票，強調已延攬前內政部長李鴻源等專業人士參與防災規畫，要建立完整防災韌性體系，也重申普發2萬元及各項社會福利計畫。

游淑貞今天下午還直搗張峻本命區，安排光復掃街拜票，除了市區外，也安排太巴塱、馬太鞍等部落，積極爭取部落族人的支持。

張峻在選前關鍵一周展開13鄉鎮大車掃，由妻子廖家妤陪同，昨天從壽豐鄉出發，繞行全鄉15個村，晚間走進市區逐戶拜訪，今天繼續到鳳林、萬榮，強化中區支持度。張峻提出普發1萬元政見，對手游淑貞跟進還加碼，張峻說，他的最可靠、最務實，鄉親看得到、領得到，行政院編發1萬，加上他若當選花蓮縣政府發1萬，保證每人領2萬元。

數位創作者葉湘雯支持張峻，為他設計山海飄帶，將蜿蜒的山間步道、金針花海與遼闊的太平洋融入，張峻特別印製放在競選總部供民眾索取，因數量有限，每人限領3條。

魏嘉賢也是在妻子吳韻晨陪同下車掃，19、20日深入花蓮海線及縱谷地區密集拜票，他說，希望將腳步延伸到偏鄉鄉鎮，傾聽更多基層民眾與部落族人的聲音，因為花蓮幅員遼闊，各鄉鎮、部落面臨的問題與需求都不一樣，「過去比較不熟悉的地方，現在更應該親自走一趟」，走得更遠、聽得更多是他給自己參選縣長最重要的功課。

魏嘉賢雖沒有藍、綠組織奧援，但個人形象與魅力佳，努力開拓基層支持度，不只獲得在地百萬粉絲插畫家Duncan罕見表態力挺，旅北花蓮同鄉會榮譽榮譽理事長廖芳卿、理事長黃如吉及會計師陳麗卿，今天下午也到魏嘉賢競總支持魏嘉賢及參選市長的魏嘉彥兩兄弟，呼籲旅北鄉親要回家投票支持。

無黨籍花蓮縣長候選人張峻由妻子廖家妤陪同，昨天起展開全縣大車掃。圖／張峻競總提供

無黨籍花蓮縣長候選人張峻競總提供山海飄帶供民眾索取。圖／張峻總提供

國民黨徵召花蓮縣長候選人游淑貞（中）展開大車掃，不少民眾揮舞雙手表達支持。圖／游淑貞競總提供

國民黨徵召花蓮縣長候選人游淑貞（中）由縣長徐榛蔚陪同車掃。圖／游淑貞競總提供