選前黃金周末，前行政院長蘇貞昌與高雄市長陳其邁今天抵達澎湖為民進黨澎湖縣長候選人吳淑瑾及黨籍公職候選人造勢，蘇貞昌上午先陪同吳淑瑾走訪馬公市多間宮廟參香，隨後與陳其邁同台，吳淑瑾與縣長陳光復的大女兒陳力帆也首度公開站台助講，懇請鄉親支持母親接棒延續父親陳光復的施政。

蘇貞昌今天一早便陪同吳淑瑾前往馬公市大案山北極殿、石泉朱王廟及三官殿等廟宇參香祈福，隨後在文澳祖師廟前廣場與陳其邁會合，陪同吳淑瑾進場，現場包括教育部長鄭英耀、立委楊曜、前澎湖縣長高植澎及多名地方黨公職與候選人均到場助選。

吳淑瑾的大女兒陳力帆今天也帶著2歲半的女兒出席造勢活動並首度站台助講，她在致詞時哽咽表示，全家人已有共識全力支持母親參選，主要是為了完成父親陳光復的施政心願，且此次也是家族最後一次參與選舉。

針對外界對其「只做一任」承諾的討論，吳淑瑾表示，施政分為短、中、長期規畫，陳光復已推動多項短期政見，她將接棒完成中期建設藍圖並為長期發展打下基礎，強調「只要用心，4年就可以為澎湖做很多事」，她也感謝蘇貞昌過去在行政院長任內對澎湖建設的支持，以及陳其邁擔任競選總部榮譽主委並承諾未來出任縣政顧問。

蘇貞昌細數任內推動的海水淡化廠、醫療長照大樓、澎湖輪興建及提升公務員離島加給等政策，並為因公受傷的老友陳光復祈福，呼籲鄉親支持吳淑瑾以維持中央與地方順暢溝通。

陳其邁表示，即便周末高雄仍有市政行程與演唱會活動，仍特地跨海輔選，並以高雄推動社會住宅與長照福利需中央協助為例，強調中央與地方合作的重要性。

蘇貞昌在台上細數陳光復任內澎湖的各項建設及政策，為吳淑瑾催票。圖／吳淑瑾競總提供