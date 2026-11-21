繼昨天縣長王惠美冒雨陪縣長候選人魏平政車掃芳苑等三鄉後，今天適逢選前黃金周，國民黨主席鄭麗文今中午到彰化縣芳苑鄉，陪縣長魏明政車掃南彰化六鄉鎮，下午約5點10分到員林市出席魏平政和市長候選人凃俊任勝選總部活動。民進黨縣長候選人陳素月今晚也在員林市舉辦團結勝選造勢晚會，副總統蕭美琴將站台助選。

藍營人士近距離觀察，王惠美昨下午冒著寒風微雨陪魏平政車掃芳苑等三鄉，兩人互動流露出王惠美對魏平政的輔選是盡心盡力，粉碎先前「不想挺」魏的負面印象，令藍營內部備感窩心。

魏平政選前黃金周全縣車掃上午從彰化市競選總部出發，下午1點抵達芳苑鄉長林保玲（同額競選）競選總部稍作休息，鄭麗文1點15分到達，和鄭平政、林保玲會合，為鄭、林二人高喊「凍蒜」，即改搭魏平政選舉戰車陪同在芳苑、大城、竹塘三鄉與二林鎮、溪湖鎮、埔鹽鄉車掃，然後車隊直奔員林市勝選總部，展開傍晚過後的選舉活動。

縣長王惠美原訂出席員林市勝選晚會，另有團結驚喜力挺魏平政，將隨鄭麗文時間調整流程。

民進黨方面一直非常團結，陳素月支持度顯示綠色版塊完全凝聚，今傍晚5點起在員林市舉行團結造勢晚會，將有戒慎恐懼協會會長林俊憲、教育部政務次長張廖萬堅助陣，還有副總統蕭美琴到場助講，預料將促進南彰化綠營再加團結。