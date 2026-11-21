選戰明將進入最後一周，台北市長蔣萬安競總明天起啟動車隊掃街，第一場「光榮台北，團結向前」大車掃，蔣萬安將與台中市長盧秀燕、立法院長韓國瑜利用車隊掃街，今天也公布車掃路線圖和應援站，預計明晚6時30分從競選總部出發。

蔣萬安競總指出，車隊將到各區和大家懇託，歡迎沿線的好朋友，「為我們加油打氣」也要提醒大家，車隊行經時請注意安全、遵守交通規則，避免追車或跟車。

除了周日的「光榮台北，團結向前」，蔣萬安下周一民眾黨台北市議員候選人的車掃，蔣萬安也將參加。另外，24日至26日，蔣萬安將與各選區議員，分區車掃路線規畫，將6個選區全部車掃一遍，27 日舉辦選前之夜。

選戰明將進入最後一周，台北市長蔣萬安競總明天起啟動車隊掃街，第一場「光榮台北，團結向前」大車掃明晚登場。圖／取自蔣萬安臉書

選戰明將進入最後一周，台北市長蔣萬安競總明天起啟動車隊掃街，第一場「光榮台北，團結向前」大車掃明晚登場。圖／取自蔣萬安臉書