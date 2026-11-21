國民黨新媒體部前主任韋淳祐今表示，民進黨台北市長候選人沈伯洋如今致信台北市公務員談「負重不該忍辱」，但公務員承受的壓力，正是民進黨造謠文化所致，基層公務員依科學與SOP執行業務，卻遭網路輿論攻擊、疲於應付索資，甚至不敢表明服務單位，民進黨一方面製造爭議，另一方面又以關懷姿態談尊嚴。

韋淳祐表示，沈伯洋跟民進黨，知道為什麼公務員受辱嗎？就是因為造謠文化，讓他們疲於奔命。沈伯洋寫了一封信給台北市公務員，裡面寫了一句話說：「我想說，都已負重，不該忍辱。」韋表示，做人可不可以不要這麼噁心？「重，是你們加的。辱，是你們給的。」把人推下水，再寫封信問他冷不冷，這根本是縱火犯回頭看犯罪現場。

韋淳祐表示，今年薔琵颱風過後，他做了「颱風大作戰」這款遊戲，支持公務員清除褐根病樹，還公務員一個公道。結果採訪通知才發出去，沈伯洋的媒宣中心召集人就開始嘲諷，沈伯洋更說：「跟人民講如果不砍這個樹，就會壓到人等，這個做法是把人民推更遠。」所以呢？事實不講出來，樹就不會倒，市民就安全了？

韋淳祐提到，事後收到公務員的來信，字字血淚：「我們也只是一個市府小單位，民進黨用網軍輾壓我們。雙拳難敵四手，又不是每天不用工作，只要戰網路。禍根病是早就有的，別的縣市一樣，防治工程不會是一天之內生出來。議會預算都有審到，這真的是基層的心聲，我們被網軍欺負到出門都不敢說自己是公園處，到底做錯了什麼？我們只做了自己該做的事。」

韋淳祐表示，做事的人，出門不敢報單位。造謠的人，在家寫信談尊嚴。明明是照科學、照SOP做事的公務員，卻因為選舉被惡意造謠。直到一場颱風，大家才看懂：病樹不清，路樹就倒。明明是認真付出的公務員，秉持科學與SOP做事情，卻要因為選舉被惡意造謠，直到一場颱風，大家才意識到，原來病樹不清除，會造成路樹倒塌，民進黨造的謠，被一場颱風打回原形。

韋淳祐指出，事實非常簡單。回顧台北市這段時間，是誰在公務員清除病樹時，造謠亂砍樹？是民進黨。是誰在公務員認真推動營養午餐時，造謠食物中毒？是民進黨。是誰在公務員高效拆除公館圓環時，造謠交通黑暗期？是民進黨。是誰在公務員埋頭工作時，化身索資伏地魔，讓他們加班印資料？是民進黨。

韋淳祐批，過去以來這些事情大家都印象深刻，沈伯洋為了選舉寫了一封含情脈脈的文青信件，只是讓人覺得噁心，非常噁心。