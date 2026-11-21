夏莉絲兒虐案持續延燒，原定本月27日調解會議因業者不出席而延期，受害家長昨向台北市長蔣萬安下跪陳情，法務局今改口表示尊重家長，將如期舉辦會議。家長今也向民進黨台北市長候選人沈伯洋陳情，沈當場簽下陳情書並允諾當選會成立跨局處專案小組處理，批蔣讓家長下跪，凸顯家長找不到窗口，實在不可思議。

夏莉絲受害家長今天在議員徐立信陪同下，到政見發表會現場與沈伯洋陳情，喊話「兒少安全有漏洞，孩子要有安全網」沈在進入會場前也停下步與家長對談，呼籲兒虐不應該只有選舉才討論，盼能推動修法，並協助所有兒虐受傷的家長事後法律追究，而沈也當場接下陳情書，承諾能做到的比陳情書更多。

家長代表今天到場表示，肯定市府願意修正，不過對於下周一到三要開會前說明會，直言有點倉促，但會去努力收集資料準備，夏莉絲案子不只退費，從行政端、刑事究責、民事求償，社會大眾都應去了解，行政上面制度有沒有要再檢討，刑事上面的究責能不能得到協助，呼籲市政府能夠給予更多的協助。

沈伯洋受訪也說，今天已經是與家長見面三次以上，看到家長昨日向蔣萬安下跪，才終於讓消費爭議調解會議得以舉行，實在不可思議，也凸顯家長找不到市府的窗口，竟然還要找到蔣萬安出席的場合才得以陳情，因此成立家庭一站通單一窗口，也有助於妥善解決相關爭議並避免未來發生。

沈伯洋表示，兒虐案已讓家長和孩童受到傷害，市府卻仍怠慢對待，退費絕非最重要的問題，將此案定調為退費爭議，令人認為是在轉移焦點，實在不可思議，難以相信地方政府會把事情處理成這樣，承諾若當選就任第一天就會成立跨局處專案小組，協助處理系統性問題包含證據保全、資料提供，並提供家長、孩童心理諮商。

沈伯洋當場簽下陳情書並允諾當選會成立跨局處專案小組處理，更痛批蔣萬安讓家長下跪，凸顯家長找不到窗口，「實在不可思議」。記者曾吉松／攝影