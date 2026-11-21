民進黨台北市長候選人沈伯洋昨合體同黨台中市長候選人何欣純，在台中展開「黃金洋流大串聯車隊掃街」惹民怨，不但造成大堵車，大批支持者塞住學校、捷運站門口造成不便，在網路引發論戰。一名高中生PO抱怨文遭出征，有網友則緩頰，為影響學生放學通勤與行人用路安全代為致歉，並表示「身為支持者責無旁貸，並將深刻檢討」。

針對車掃引發的交通與用路爭議，何欣純今天受訪表示，首先要說聲抱歉，選舉期間造成大家生活上的困擾，也感謝大家的體諒，她有聽到這些聲音，未來也會好好規畫配套，以免造成不便。

綠營昨天齊聚台中，下午先是沈伯洋與何欣純車掃，一路從元保宮掃到文心森林公園，支持者眾多，原定1個半小時的車掃最後超過2個半小時；晚上則有烏日高鐵站大造勢，賴清德總統、沈、何、新北市長候選人蘇巧慧、桃園市長候選人黃世杰等人都到場，主辦單位估現場超過6萬人。

一名高中生PO文表示，那群政治人物可不可以不要擋在學校門口和捷運門口啊，學生要放學的人潮那麼大，擋在那裡到底要幹嘛，一群大人能不能考慮一下其他人的權利啊？不要在那邊扯什麼我政治冷漠，關心政治前先考慮有沒有影響到別人吧！真不用把政治搞得跟偶像崇拜一樣，請理性。

PO文一出，引起熱議，甚至原PO還被出征；一名網友則PO文表示，針對何欣純競選團隊於今日舉行造勢活動期間因現場人員動線規畫不周，導致學校周邊人行道空間遭到占用，進而影響學生放學通勤與行人用路安全一事在此致上最誠摯的歉意。校園周邊的通行安全與安寧應是最高原則，此次因活動維安與人潮引導疏失造成師生與鄰里鄉親的不便與困擾，身為支持者責無旁貸並將深刻檢討，再次向學校師生及受影響的市民朋友表達深切歉意，感謝大家的包容與指正。

民進黨台中市長候選人何欣純今受訪，對於昨天車掃造成的交通不便首先要說聲抱歉，她有聽到這些聲音，未來也會好好規畫配套，以免造成不便。記者陳敬丰／攝影