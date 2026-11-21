嘉義市選舉委員會今天舉辦嘉義市長選舉公辦電視政見發表會，台灣民眾黨候選人張啓楷質疑民主進步黨競選對手王美惠輕軌政見跳票，王美惠說，輕軌須完善規劃，不能輕率開工。

政見會在世新有線電視股份有限公司舉辦並直播，由張啓楷、無黨籍嘉義市長候選人黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統、陳愷璜、王美惠與無黨籍嘉義市長候選人王義成陸續發表。

張啓楷質疑王美惠選立法委員時，將連接嘉義市到高鐵嘉義站的輕軌列首要政見，選嘉義市長時卻不再列入政見。

王美惠說，輕軌有必要，但新台幣300多億元工程涉交通安全與市民權益，有規劃與審查程序，且還須邀輕軌途經的嘉義縣政府協調並規劃，如果輕率承諾立即開工，是對市民安全不負責任。

張啓楷表示，嚴禁在民生飲用水蘭潭設光電板，列為重要政見；王美惠說，蘭潭光電議題早在8年前選舉就曾被操作，她立場始終明確，蘭潭不可能設光電板，在蘭潭水庫裝光電板是造謠抹黑。

黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統發表政見時，以改編歌曲調侃張啓楷的路邊小便事件；張啓楷說，以寶貴政見發表時間調侃他，善良嘉義人不會拿他人身體病痛、不便開玩笑，未來會積極改善高齡友善公廁，也將到經國新城當清潔志工，以實際行動回饋地方。

張啓楷訴求「好工作、好居住、好生養」市政願景，允諾當選後藉多年財經專業，在「不舉債、財政有餘裕、不排擠既有福利與建設」前提下，研擬普發每名市民新台幣6000元。

王美惠提及台灣積體電路製造股份有限公司進駐嘉義縣，嘉義市將透過區域合作打造雲林縣與嘉義縣市百萬人口生活圈政見，也將推動建社會婚育宅、增加公共托育，爭取興建長期照顧大樓；加碼營養午餐經費、增加國中小外語學習資源、增設社區室內運動據點、成立跨域文化觀光發展推動委員會，串聯鄰近縣市發展觀光，市政導入人工智慧（AI）。

陳愷璜表示，這幾年為參選陸續寫3本關於嘉義歷史變化、故事及未來發展的書，希望創造高就業率及高齡友善生活環境；黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統提50歲以上全民健康保險費免費、補助民眾到健身房運動政見；王義成希望打造老有所終、壯有所用、幼有所長的嘉義市。