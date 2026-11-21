距離投票日最後倒數一周，選戰進入最後衝刺階段，高雄市議員第四選區（左營、楠梓）國民黨候選人李眉蓁，近日頻頻向支持者喊話，破除外界認為她「穩當選」的迷思。李眉蓁強調，這次是她參選以來選情最危險的一次，呼籲支持者集中選票、切勿配票，全力搶救，力拚國民黨在左楠區「五席全上」。

李眉蓁近期採取「母雞帶小雞」聯合作戰策略，積極陪同國民黨高雄市長候選人柯志恩深入左營、楠梓掃街拜票，鎖定傳統市場及大型社區等人潮聚集處，盼藉由市長候選人的聲勢帶動議員選情。她表示，母雞選情變好，小雞的選情也會跟著提升，最近也將推出與柯志恩合照的新看板，以「為高雄勇敢一次」為訴求，呼籲支持者一票投給柯志恩、一票支持李眉蓁。

李眉蓁坦言，近期走訪基層發現，不少支持者因為她過去曾參選高雄市長補選及立委，認為她知名度高、選情穩定，甚至打算將選票分配給其他候選人，讓她相當憂心。她強調，外界的「穩當選」耳語反而可能成為選情最大危機，呼籲支持者不要因為認為她穩定就分票，希望支持者能集中選票，用選票給她最大的支持，不要讓她在激烈選戰中孤軍奮戰，甚至留下無法彌補的遺憾。