嘉義市長公辦政見發表會今天上演浮誇戲碼，無黨籍黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統自備瑜珈墊，當場倒立，並改編八百壯士頌歌，嘲諷張啓楷在路邊上廁所，另準備橘色水管掛在脖子，模擬王美惠在立法院丟豬大腸，批評張啓楷人品有問題，王美惠能力有問題。

黃宏成說，張啓楷在經國新城「棒流（小解）」，得罪經國先生，應該去桃園大溪向經國先生下跪，對所有國民都是汙辱，如果張啓楷膀胱無力，他會請翁神醫（醫師翁壽良）幫忙開神仙處方簽，張啓楷形象破滅，應該立刻退選，由翁壽良出面代表無黨籍藍白對決王美惠。

張啓楷回應，相信善良的嘉義市民不會攻擊他人病痛及不便，他已公開道歉，勇於認錯、勇於改進，因為深知人有三急，未來若順利當選嘉義市長，將推動高齡友善公廁，以及公廁臨時停車空間，並到經國新城擔任志工，協助清潔打掃。

黃宏成拿出王美惠在立法院丟豬大腸照片，改編嚕啦啦洗澡歌嘲諷，高喊「打倒王美惠，王美惠玷汙嘉義」。他說，王美惠很會抓豬大腸，應該去菜市場賣滷大腸，怎麼會來跟天王巨星選市長，而且每次都裝可憐，已跟總統吃早餐，還和副總統騎摩托車，世界上比她苦的人還很多。

王美惠表示，每個人都有資格成為候選人，她想不透黃宏為何要打倒她，真的難以理解，她是一個「知吃、知做、知服務」的民意代表，相信無論是否認識她的人，都對她抱有期待，不可能因為幾句話就改變。

黃宏成也說，他若當選將推動50歲以上健保免費，以及健身房運動免費，均由市府補助，將嘉義打造為健康運動的偉大城市。黃宏成自備瑜伽墊，當場脫下鞋子，做出輪式、肩立式及頭倒立等瑜伽動作。