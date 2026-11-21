翡翠水庫種光電議題延燒，國民黨台北市長蔣萬安發起「台灣好水聯盟」，邀請全台縣市首長及縣市首長候選人簽署「好水公約」，具體承諾將人民的用水安全放在第一位；記者今詢問民進黨桃園市長候選人黃世杰看法及意見，雖無具體回應，但競選團隊代答強調，保護水源及提供優質民生用水是共識。

黃世杰競選辦公室發言人簡伊翎表示，水源保護及提供優質民生用水是大家的共識，未來光電相關設置都應該依法執行。另外，國民黨桃園市長張善政應該先回應是否支持黨內提名的議員候選人古振豐，而不是把問題丟包給黨部。