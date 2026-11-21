選前7天黃金周末，民進黨新北市長候選人蘇巧慧上午回防本命區在樹林高中造勢，前總統蔡英文、副總統蕭美琴站台助選，不約而同強調這裡是蘇巧慧從政的起點，呼籲鄉親把票衝出來，最好得票率能逼近、甚至突破綠營大票倉三蘆地區。

這場「慧聚繁星樹林鶯歌會贏造勢大會」主要號召蘇巧慧的立委選區包括樹林、鶯歌、新莊西盛地區9里鄉親，到場的支持者當然不只來自這些地區，將樹林高中操場擠滿，氣氛非常熱鬧。

蘇巧慧一上台便紅了眼眶，形容回到起家本命區反而有種近鄉情怯的感動，因為所有一切都是從這裡開始，她12年來的每一項成績，選區鄉親最清楚、最能見證她的一步一腳印的價值與態度。

站台助講貴賓逐項細數蘇巧慧立委任內為選區爭取的建設績效，蔡英文還形容她就是1個「很貼心的大姐姐」，因為看過沈伯洋的影片談及蘇巧慧私下會做菜照顧身旁朋友和學弟妹，而且參選800多天以來展現堅強意志力，真的很耐操！

蔡英文呼籲現場鄉親一定要給予最大的溫暖跟支持，跟蘇巧慧一起衝，衝出六都最高票。她說自己2020年參選總統在樹林、鶯歌的得票率大概是60%、新莊62%，但還不是最高的；「起家厝」的鄉親把蘇巧慧培養長大，累積足夠經驗跟能量，準備把這一份細心跟責任感帶進新北市政府，擴大照顧每一個市民。

「我也是選過新北市長的，只是沒有成功。但是10年後的今天，我要跟各位保證，我們有一位比蔡英文更優秀、更能幹、更體貼的蘇巧慧！」，她說距離投票只剩下最後1個禮拜，拜託大家這7天絕對不能鬆懈，每天都很關鍵，一定要不斷催票，讓蘇巧慧的本命區開出最佳得票率，至少要逼近，甚至突破三重、蘆洲。

民進黨新北市長候選人蘇巧慧（中）上午回防本命區在樹林高中造勢，前總統蔡英文（左）、副總統蕭美琴（右）站台助選，不約而同強調這裡是蘇巧慧從政的起點，呼籲鄉親把票衝出來。記者季相儒／攝影

民進黨新北市長候選人蘇巧慧上午在樹林高中造勢，前總統蔡英文站台助選，形容蘇巧慧是「貼心的大姐姐」， 呼籲鄉親衝出六都最高票。記者季相儒／攝影

選前7天黃金周末，民進黨新北市長候選人蘇巧慧上午回防本命區在樹林高中舉辦「慧聚繁星樹林鶯歌會贏造勢大會」。記者季相儒／攝影

民進黨新北市長候選人蘇巧慧（左）上午回防本命區在樹林高中造勢，副總統蕭美琴（右）站台助選，送她白沙屯媽祖神轎「粉紅超跑」積木組。記者季相儒／攝影

民進黨新北市長候選人蘇巧慧上午在樹林高中造勢，前總統蔡英文站台助選， 呼籲鄉親衝出六都最高票。記者季相儒／攝影