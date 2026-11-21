聽新聞
0:00 / 0:00
選前表態！ 花蓮百萬粉絲追蹤插畫家挺魏嘉賢原因全說了
選前關鍵時刻，在臉書有超過300萬追蹤的花蓮在地知名插畫家「Duncan」，表態挺無黨籍縣長候選人魏嘉賢。鮮少公開談論選舉的他說，這幾年實際接觸，看見魏嘉賢與團隊為花蓮付出的心力，所以願意表達支持，期許魏嘉賢為花蓮帶來更好的改變。
Duncan是知名插畫家，創作風格幽默有趣受到網友關注，臉書追蹤粉絲人數超過300萬人。也因特殊創作風格又是花蓮子弟，魏嘉賢在市長任內開始與Duncan合作，在農曆春節推出限定聯名春聯，深受市民喜愛，每年都被索取一空。
不只創意春聯，魏嘉賢在擔任市長時為了型塑城市文創，也與Duncan攜手陸續在舊鐵道商圈、大禹街設置Duncan公仔裝置藝術，成為熱門打卡點；2018年0206地震重創花蓮市，魏嘉賢邀請Duncan與3位在地石雕藝術家，運用石材工廠震壞的大量碎石，拼成3.2公尺高的裝置藝術作品「拼回來」，作為送給花蓮人的禮物，激勵人心。
Duncan近日在臉書限時動態表態挺魏嘉賢。他坦言，很少公開談論選舉，但一直關注社會議題，甚至自認是偏綠的中間選民，但這次花蓮縣長選舉，「我選擇支持魏嘉賢」。
他透露，一直以來希望為家鄉花蓮盡一分心力，無論是參與公益、救災、捐款，或透過商業合作，讓他有機會以不同方式參與地方事務，魏嘉賢是他實際接觸過的地方公職人員，他看見魏與團隊為花蓮付出的心力，是他願意表達支持的原因，也期許魏嘉賢真的能為花蓮帶來更好的改變。
Duncan表示，在自由的國度，最幸福的就是人人都有選擇的權利，希望大家都能放心地表達自己的想法，即使選擇不同，也能彼此尊重；也呼籲大家記得回家投下自己認同的一票。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。