選前關鍵時刻，在臉書有超過300萬追蹤的花蓮在地知名插畫家「Duncan」，表態挺無黨籍縣長候選人魏嘉賢。鮮少公開談論選舉的他說，這幾年實際接觸，看見魏嘉賢與團隊為花蓮付出的心力，所以願意表達支持，期許魏嘉賢為花蓮帶來更好的改變。

Duncan是知名插畫家，創作風格幽默有趣受到網友關注，臉書追蹤粉絲人數超過300萬人。也因特殊創作風格又是花蓮子弟，魏嘉賢在市長任內開始與Duncan合作，在農曆春節推出限定聯名春聯，深受市民喜愛，每年都被索取一空。

不只創意春聯，魏嘉賢在擔任市長時為了型塑城市文創，也與Duncan攜手陸續在舊鐵道商圈、大禹街設置Duncan公仔裝置藝術，成為熱門打卡點；2018年0206地震重創花蓮市，魏嘉賢邀請Duncan與3位在地石雕藝術家，運用石材工廠震壞的大量碎石，拼成3.2公尺高的裝置藝術作品「拼回來」，作為送給花蓮人的禮物，激勵人心。

Duncan近日在臉書限時動態表態挺魏嘉賢。他坦言，很少公開談論選舉，但一直關注社會議題，甚至自認是偏綠的中間選民，但這次花蓮縣長選舉，「我選擇支持魏嘉賢」。

他透露，一直以來希望為家鄉花蓮盡一分心力，無論是參與公益、救災、捐款，或透過商業合作，讓他有機會以不同方式參與地方事務，魏嘉賢是他實際接觸過的地方公職人員，他看見魏與團隊為花蓮付出的心力，是他願意表達支持的原因，也期許魏嘉賢真的能為花蓮帶來更好的改變。

Duncan表示，在自由的國度，最幸福的就是人人都有選擇的權利，希望大家都能放心地表達自己的想法，即使選擇不同，也能彼此尊重；也呼籲大家記得回家投下自己認同的一票。

臉書有超過300萬名粉絲追蹤的花蓮知名插畫家Duncan，選前表態支持縣長候選人魏嘉賢。圖／取自Duncan臉書

花蓮市公所從魏嘉賢擔任市長開始，與Duncan聯名推出創意春聯，雙方合作至今邁入第7年，特色春聯年年都被索取一空。圖／花蓮市公所提供

Duncan在花蓮市的第一個裝置藝術作品，位於人來人往的舊鐵道徒步區。聯合報系資料照

魏嘉賢擔任市長時，邀請Duncan結合在地石雕藝術家，以0206地震震壞的石材碎片，拼成大型藝術品「拼回來」，作為送給花蓮人的禮物。聯合報系資料照